Tópicos: País | Política | Renovación Nacional

Timonel RN discrepa de Monckeberg y no da por muerto a Chile Vamos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El senador Galilea dijo a Cooperativa que el resultado del domingo, en que la candidata de la coalición quedó quinta, "es razonable para las condiciones en que se dio".

Viendo "el vaso medio lleno", destacó que en parlamentarios el bloque quedó apenas dos puntos abajo del pacto republicano-libertario-socialcristiano.

 ATON (archivo)

"Nunca ando declarando muertes, yo veo oportunidades de cómo hacer mejor las cosas", afirmó Galilea luego de que Cristián Monckeberg llamara a acabar con la actual alianza RN-UDI-Evópoli.
El presidente de Renovación Nacional (RN), el senador Rodrigo Galilea, descartó este lunes el fin de Chile Vamos como coalición de derecha, asegurando que, pese a los negativos resultados obtenidos en la presidencial, la vocación política del sector "va mucho más allá de una elección".

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el timonel afirmó que "el resultado de la elección es razonable para las condiciones en que se dio", destacando que, al comparar los porcentajes de voto con el pacto de Republicanos, Libertarios y Social Cristianos, la diferencia fue mínima: "23% y 21%; solo un 2% (a favor de la coalición que busca gobernar)".

Si bien este último pacto tuvo una mayor "convertibilidad de escaños", Galilea destacó que los asientos de Chile Vamos en el Congreso "siguen siendo un número bastante importante, alrededor de 35 en la suma de los distintos partidos".

Debido a esto, desestimó las voces -como la del extimonel RN Cristián Monckeberg- que hablan de terminar con la coalición, insistiendo en su visión proactiva frente a los desafíos políticos que se vienen.

"No ando declarando muertes nunca de nadie, sino que yo ando viendo oportunidades de cómo hacer mejor siempre las cosas, y con una base que me parece que es importante", puntualizó en Cooperativa el legislador, que insistió en ver el "vaso medio lleno".

De todas maneras, Galilea dijo que la forzada disolución de varios partidos aliados, "por no tener el 5% de los votos o al menos cuatro parlamentarios (...) obliga a ver cómo nos organizamos" a futuro.

