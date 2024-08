Notarios: Gobierno buscará reponer inhabilidad para familiares de parlamentarios

El senador Manuel José Ossandón (RN) negó que haya existido "mala intención" en su petición para que la ley que reforma el sistema notarial pase por la Comisión de Gobierno, que él preside, antes de llegar a la Sala, y que provocó el polémico episodio del "micrófono abierto" la semana pasada.

El jueves pasado, en plena sesión, su correligionario Rafael Prohens se acercó a la testera del Senado para pedirle a la mesa directiva, que preside el también RN José García Ruminot, que el proyecto sea enviado a la referida instancia parlamentaria luego de que la Comisión de Constitución, donde aún se tramita, emita su informe.

"El Cote (apodo de Ossandón) me lo pidió, poh. No puedo decir lo que tengo que decir. Haznos caso Matías (Walker, vicepresidente). No te vai a arrepentir. Ya poh, Pepe (apodo de García Ruminot), no te vai a arrepentir", les dijo el subjefe de bancada de RN, cuyas palabras fueron escuchadas en la transmisión oficial dado que el micrófono estaba encendido.

Una semana después, Ossandón dio por superada la controversia y estimó que se prestó para un mal entendido, puesto que debería haber explicado los fundamentos de su solicitud, que igualmente fue aprobada por la Sala.

"Quiero agradecer la apertura del senador (Alfonso) De Urresti y de la gente de (la Comisión de) Constitución de conversar esto, verlo. No hay mala leche ni mala intención con nadie. Y creo que este es un tema superado y lo tenemos que arreglar como corresponde", comentó el expresidenciable.

Además, manifestó su postura de que exista "transparencia en las nominaciones" que modifica la ley, por lo que "sí tienen que estar las inhabilidades para que ningún pariente, ni mi hijo, ni nadie pueda ser ni notario, ni conservador".

"Eso es lo que quise decir yo, y lo discutiremos ahí o en Gobierno o donde quieran", sentenció Ossandón, que tiene un hijo que es funcionario del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Aquello en relación con la votación de la Comisión de Constitución, que eliminó la inhabilidad de que parientes de parlamentarios puedan ser designados notarios o conservadores, pero la mantuvo para las demás autoridades.

GOBIERNO VE "DISPOSICIÓN" PARA REPONER INHABILIDAD PARA FAMILIARES DE PARLAMENTARIOS

El Gobierno confirmó que insistirá en reponer esa disposición.

"Se hicieron alegaciones en torno a familiares específicamente, y se retiró la extensión de la inhabilidad para esas relaciones de parentesco. El Ejecutivo, sin embargo, tiene argumentos para sostener toda la indicación. Es una indicación respecto a la cual el Ejecutivo va a insistir en Sala", sostuvo el ministro de Justicia, Luis Cordero.

Con todo, resaltó que "nosotros percibimos esta semana en la Comisión de Constitución, dado que todavía está en la etapa de redacción final, que hay una disposición de los senadores y de las senadoras de volver a revisar esta parte de la extensión de la inhabilidad; y tengo la impresión, de las conversaciones que nosotros hemos tenido hasta ahora, que la voluntad de la Comisión de Constitución es ampliar esa inhabilidad".

A su turno, el senador Alfonso de Urresti (PS), presidente de ese grupo parlamentario, aclaró que, si bien ya votaron el proyecto en la instancia, aún se le pueden hacer precisiones.

"Nosotros no hemos terminado la discusión del proyecto. Si bien terminamos la discusión de las indicaciones, si las observaciones de cualquier senador que hayan estado en la materia de discusión no fueron bien resueltas o queda una duda, legítimamente la comisión puede abordarlas, no con nuevas indicaciones, porque no correspondería, pero sí con aclaraciones o precisiones. Esperamos que en la comisión, en unas dos o tres semanas más -cuando termine el informe- va a haber una sesión formal para hacer el punto, para perfeccionar o modificar en lo que corresponda", explicó.

En tanto, los comités del Senado acordaron fijar un plazo acotado para que la Comisión de Gobierno revise la ley una vez que reciba el texto.