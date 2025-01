Senador Espinoza "desesperado": Nadie sabe de su hija hace siete días

El senador socialista Fidel Espinoza reveló este miércoles que su hija Camila, de 29 años, se encuentra incomunicada hace siete días tras subir hasta el Valle de Cochamó, en la Región de Los Lagos.

A través de un video en redes sociales, el parlamentario informó que su hija "se dedica, junto a su pareja, al trekking, actividad que implica explorar nuevas rutas, en este caso, en el sur de nuestro país."

En su relato, dio cuenta que "mientras me encontraba hoy trabajando en la Comisión de Pesca, se ha comunicado la familia de la pareja de mi hija, que es profesional en esta materia, quien ha manifestado la preocupación extrema por el hecho de que no tiene comunicación con ellos desde hace más de siete días, cuestión que no es habitual en él, ni menos en Camila".

"Por ello, quiero como padre manifestar mi preocupación por lo que está pasando, pero al mismo tiempo quiero decir que tengo mucha fe en Dios, tengo mucha fe en que no les va a pasar absolutamente nada y que las labores de búsqueda van a ser fructíferas", puntualizó Espinoza.

Asimismo, hizo un llamado "a que no se especule, a que se informe responsablemente por canales oficiales, que son los de las familias de ambos".

Con respecto a la noticia que ha trascendido sobre mi hija, quiero dar las gracias por las muestras de preocupación y manifestar que tengo fe en que las próximas horas tendremos novedades. Obviamente como padre, estoy preocupado. pic.twitter.com/i0bFPn4CH9 — Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) January 15, 2025

Más detalles de la desaparición

De manera posterior, Espinoza tuvo una entrevista con Chilevisión, en la que entregó una serie de detalles sobre la desaparición de su hija.

"Ella pololea con un joven que se dedica a esta actividad como guía turístico y ellos fueron a buscar nuevas rutas para el sur, querían tener un proyecto de vida, eso fue lo último que conversé con mi hija en Llanquihue hace unos días", detalló.

En esta línea, dio cuenta que "le escribí a mi hija el sábado y no me contestó, pero lo encontré como algo natural, porque ella andaba siempre de excursión".

"La familia (del joven) me asusta porque, de alguna u otra forma, él siempre ha dicho que ellos tienen un código, que al quinto día si no dan señales hay que comenzar una búsqueda", alertó.

"Solo estoy actuando como un papá que está desesperado", señaló Espinoza, que cerró indicando que espera que esta situación "sea una irresponsabilidad que hayan cometido y que no haya pasado nada malo, y que, si fue así, o algo fortuito que les haya ocurrido que ojalá aparezcan con salud".