Senador Latorre y caso convenios: "Tal vez mi error fue confiar demasiado"

El senador Juan Ignacio Latorre hizo un mea culpa respecto del caso convenios -los polémicos traspasos de dinero estatal a fundaciones sin fines de lucro, como Democracia Viva- y señaló que "tal vez mi error fue confiar demasiado en el testimonio de mis compañeros en los que yo confiaba, pero que claramente nos mintieron porque después fuimos encontrando nuevos antecedentes".

Durante una entrevista en el programa "Profundidad de Campos" de TV Senado, el exlíder de Revolución Democrática confesó que "en una primera instancia, eran compañeros en los que nosotros confiábamos, nos decían que estaba todo en regla. Pero, semanas después, nos dimos cuenta –y los antecedentes surgieron- que Contraloría dice 'mire, estos son convenios irregulares', el Minvu (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) pidió reponer la plata y, todavía no devuelven la plata".

Posteriormente, "el Consejo de Defensa del Estado se querelló, el Ministerio Público entró a investigar delitos y nosotros como partido, si bien puedo hacer la autocrítica en términos de un liderazgo que me tocó recibir esto, enfrentar esto que no lo veíamos, no sabíamos de aquello. Para nosotros, como Revolución Democrática, ha sido devastador, un golpe muy profundo", relató Latorre.

El parlamentario subrayó también que se tomaron medidas en Revolución Democrática respecto a los involucrados en el caso. Además, aseguró que se trató de situaciones que en el próximo presupuesto no se repetirán.

En esa línea, Latorre valoró el acento social de la propuesta de Hacienda para 2024.