Senadora republicana: "Podrían ser muchos más los carabineros asesinados"

La senadora Carmen Gloria Aravena, del Partido Republicano, pero electa como militante de Evopoli, lanzó una dura advertencia sobre la seguridad en la macrozona sur, porque "si esto continúa podrían ser muchos más los carabineros asesinados".

"Los encuentran, los asesinan, los echan en una camioneta, pero además de eso, los queman. Esto no es un aviso muy normal, detrás de esto hay un amedrentamiento al Estado de Chile, a la autoridad", comentó en conversación con TV Senado, a poco más de un mes del triple homicidio de Cañete.

Consultada por este violento crimen, Aravena consideró que hay "un antes y un después".

"Ya habíamos tenido fallecidos como el cabo Naín que fue una cosa impresionante; mediodía, carretera que va camino a Pucón, Villarrica, Freire (...) eso fue horroroso, pero esto es mucho peor", resumió.

Para la parlamentaria, "ha ido mejorando el estado de excepción; soy una mujer de oposición pero trato de ser justa y el gobierno ha hecho buenos cambios, ha implementado más equipamiento a los carabineros, ha mejorado las comisarías -que estaban todas bombardeadas diría yo-, y los militares han hecho su trabajo y la marina en la octava región".

No obstante, apuntó que "el problema mayor es que no tenemos inteligencia, el equipamiento de armas (...) todavía en las comisarías en la zona tienen poco armamento, que no es suficiente, hay poco contingente".