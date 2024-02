Timonel PS criticó "trincheras" del oficialismo y oposición tras discurso de Boric en funeral de Piñera

Luego de la molestia que acusó Apruebo Dignidad por el discurso del Presidente Gabriel Boric en el funeral de Estado al exmandatario Sebastián Piñera, la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, criticó que mientras en el oficialismo aún no comprenden la necesidad de acuerdos para legislar, en la oposición "extreman su postura", "volviendo a un zapato chino, donde nadie quiere avanzar y cada uno mantenerse en su trinchera".

En entrevista con El Diario de Cooperativa la senadora socialista valoró los discursos de los exmandatarios, como del propio Gabriel Boric, sin embargo, remarcó que "eso no quiere decir que haya que ser condescendientes ni que pretendamos borrar la historia".

La parlamentaria matizó con que "los gobiernos tienen de dulce y de agraz", por lo que no hay que centrarse sólo en los aspectos positivo de las dos administraciones de Piñera, sino que en los que no fueron positivos para "buscar la forma de concentrarnos en tener esa unidad que se busca en el país, pero no a partir de la confrontación".

"Aquí tiene que haber de verdad un cambio de actitud, porque de otra manera no tiene ningún sentido hacer gestos si no solo no van a tener una buena recepción, sino que va a haber mayores exigencias a cambio de nada", complementó la parlamentaria oficialista.

Sobre llegar a un acuerdo con la oposición para hacer avanzar los distintos proyectos de ley en discusión en el Congreso, Vodanovic dijo que "no veo nada malo en que uno pueda cambiar en parte sus posiciones, no en las convicciones, sino más bien en las aspiraciones. Cuando uno quiere 100% de todo, no va a lograr nada".

Por lo anterior, cuestionó que "cuando queremos hacer cambios que requieren leyes y no tenemos la mayoría, no tenemos otro camino (que llegar a acuerdos). Entonces pareciera ser que desde el oficialismo no nos diéramos cuenta de aquello, por una parte, y por otro, que desde la derecha, que sí se dan cuenta, quisieran extremar las posiciones precisamente para no lograr ningún avance".

"Creo que así la cosa, volvemos a un zapato chino, donde nadie quiere avanzar y cada uno mantenerse en su trinchera. Esa no es la forma en que se resuelven los conflictos democráticamente", lamentó.

Vodanovic: Hay sobrerreacción desde el oficialismo, pero desde la derecha hay aprovechamiento. Las cosas tienen que ponderarse #CooperativaContigo https://t.co/QkQdgHw02O — Cooperativa (@Cooperativa) February 12, 2024

Por otro lado, la senadora fustigó la postura de algunas parlamentarias comunistas y la "sobreinterpretación" del discurso del Presidente Boric, en el cual reconoció "errores" y que tuvo una autocrítica, pero que eso "no conlleva negacionismo (...). Quisiera ver mayor ponderación y sobre todo acción futura, más que análisis y sobreanálisis de lo mismo".

No obstante, también apuntó a la derecha y aseguró que tiene "un exceso de creatividad" y que "aprovecha de subirse al carro de la victoria, porque la verdad es que esto no quiere decir que los hechos no ocurrieron, que no haya habido violaciones a los derechos humanos".

"A mí me parece que las cosas tienen que ponderarse y el país vive permanentemente esta polarización que es buscada por sectores de la política, porque no es que la gente en la calle esté polarizada o en los trabajos. No, aquí se busca intencionadamente marcar diferencias y como si viviéramos en un país de blanco y negro, cuando la vida tiene tantos colores intermedios", cerró.