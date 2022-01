"Todos esperamos verdad y justicia, creo que Frei y sus largos años de servicio público merecen este reconocimiento y respeto", dijo el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle sobre su padre, al cerrar el homenaje internacional con que este viernes se recordó al "hombre de la Patria Joven". En el encuentro, organizado por el Senado, también participaron la timonel de la Cámara Alta, Ximena Rincón; el presidente de la Fundación Konrad Adenauer, Norbert Lammert; el ex presidente de la italiana UDC y ex vicepresidente de la Cámara de Diputados Rocco Buttiglione; y la presidenta de PPC de Perú Lourdes Flores.

