Tohá repasa al PC y FA en conflicto Gatica-Naín-Retamal: No aprendieron nada

La exministra del Interior Carolina Tohá (PPD) calificó como "inaceptable, irresponsable y desleal" la postura del Frente Amplio y el Partido Comunista, en medio del quiebre de los partidos del oficialismo por el caso Gatica y la Ley Naín-Retamal.

En diálogo con Tele13 Radio, la exautoridad dijo que "si vamos a volver a estas teorías de la cancelación, de apuntar con el dedo a personas que buscaron como parte del gobierno darle una salida a un problema que era efectivo, a una crisis que era gigantesca, a una ley que estaba avanzando de manera tremebunda en el Parlamento y si no se intervenía íbamos a tener una ley ahí sí de verdad de 'gatillo fácil'... O sea, yo lo considero inaceptable, irresponsable, desleal y que da cuenta de que no aprendiste nada".

"Yo creo que esa es la razón por la cual la reacción del Partido Socialista es tan firme, porque va a terminar el gobierno y va a haber muchas veces discusiones sobre lo que se hizo en el gobierno. Si cada vez que alguien tiene un matiz o algo no le gusta lo que va a hacer es volverse a parar en el púlpito, volver a levantar el dedo acusador y publicar listas de 'los que claudicaron', es que realmente así no se puede. Todo tiene un límite y yo creo que esto pasó del límite", manifestó.

Tohá añadió que "el Partido Comunista tiene una forma de pararse, que es cuidar a su público. Pero cuando uno gobierna uno tiene que cuidar al país (...) Lo que yo digo es, ¿por qué nuestros aliados en lugar de ir a estos puntos, que de paso son los puntos controvertidos que se pueden revertir en la fase futura, deciden ir a pegarle al Gobierno, pegarle a sus aliados? No, me supera".

"Las reacciones que ha habido en el mundo oficialista a esta etapa del proceso, creo que dan cuenta de una inconsistencia y de una liviandad para ver las cosas que va a costar cara si no se aprende de una vez, de que esa no es la manera de enfrentar los problemas, no es la manera de pararse ante la opinión pública, no es la manera de construir gobierno y tampoco alianzas", lamentó.

"Crespo no es ningún héroe"

Sobre la absolución de Crespo, Tohá comentó que "es muy lamentable todo lo que se ha visto en estos días. Muy lamentable, muy bochornoso. Parto por lo más bochornoso de todo, que es dirigentes políticos (de derecha) festinando con un funcionario policial que le quitó los ojos a un joven, transformándolo (al excarabinero) en una especie de héroe".

"El señor Crespo no es ningún héroe. Lo que hizo es una cosa que debiera a todos rompernos el alma. Y aquí se le ha tratado de transformar una especie como de ejemplo, no sé de qué. Entonces, eso ya me parece que es un espectáculo lamentable", manifestó.

Tohá insistió en que "lo que importa aquí es la justicia para Gustavo Gatica, y si eso es lo que importa, la actitud que se tuvo es la más negativa para su causa, porque lo que se dijo fue que este veredicto es fruto de la ley Naín-Retamal. (...) Si uno quiere defender la causa de Gustavo Gatica, lo que hace es meterse a mirar realmente si la legislación avala lo que se ahí se hizo, si el sentido de esa norma daba para una decisión de esta naturaleza, y trata de defender su causa, que de acuerdo a la ley chilena, una cosa como la que hizo el señor Crespo no es aceptable".

"Los jueces podrían haber actuado totalmente (de la manera en que lo hicieron), con o sin ley Naín-Retamal, con o sin ley Naín-Retamal", finalizó.

Llamados a la unidad

Desde el gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, replicó que "son roles distintos los que tiene el gobierno de los que puede tener un dirigente político o un exministro o ministra de Estado, cada uno dentro de los roles que le corresponde. Respecto al gobierno, nosotros hemos dicho que nos las vamos a jugar por la unidad amplia de todos los sectores progresistas, el Presidente ha sido un promotor de esa unidad y creemos que para que eso sea posible se requiere un trato de respeto recíproco".

"Más que andar uno apuntándole con el dedo a otro, asumir que somos parte de un proyecto común y que tenemos que trabajar unidos", insistió.

El diputado Raúl Soto (PPD) recordó que "nosotros ya vivimos durante los cuatro años en que fuimos oposición a Sebastián Piñera una cultura de cancelación brutal. Creemos que no podemos volver a repetir el escenario, el Socialismo Democrático no solamente se va a hacer respetar, sino que también se va a articular".

Desde el PC, la diputada Karol Cariola llamó "a bajar esta confrontación, yo creo que los ánimos son importantes para la construcción de unidad en política. A los únicos que beneficia la confrontación entre nuestro sector es a la derecha y a la ultraderecha, ellos se abanican mientras nosotros nos peleamos. Por lo tanto, las descalificaciones de lado y lado yo creo que no tienen lugar".