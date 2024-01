Diputado PS: "Nada bueno salió de la casa de Zalaquett"

Luego de las polémicas reuniones de ministros y políticos con empresarios en la casa del lobbista Pablo Zalaquett (UDI), el jefe de bancada del Partido Socialista, diputado Daniel Manouchehri, sostuvo que dichos encuentros fueron un "tremendo error" y que "nada bueno salió de la casa" del exalcalde de La Florida y Santiago.

En conversación con el Diario de Cooperativa, Manouchehri aseveró que "el señor Zalaquett es una persona oscura, que ha estado involucrado en diversas polémicas que, claramente, nos hacen ver que nada bueno podía salir de una reunión en la casa de Zalaquett, y nada bueno salió de la casa de Zalaquett".

Sobre la solicitud que realizó ayer el Presidente Gabriel Boric a seis de sus ministros para reevaluar si los encuentros con Zalaquett deben ser registrados en la Ley del Lobby, el parlamentario socialista afirmó que "nos parece bien que estas audiencias se registren, porque hoy tenemos estándares de transparencia superiores que nos demanda la ciudadanía y, claramente, estas reuniones fueron un tremendo error político".

"Porque si vemos qué es lo que ha acontecido con las reuniones, es paradojal porque vemos actores -que defienden a las AFP en el Congreso- reclamando por reuniones de una ministra con las AFP y utilizándolo como excusa para oponerse a la reforma que perjudica a las AFP. Lo mismo ha acontecido con la ley de Pesca, donde vemos cómo aquellos que han defendido a la industria, han salido a reclamar por las reuniones con Zalaquett, justamente para oponerse a una reforma que perjudica a la industria", complementó.

"Entonces, claramente esto fue un error político porque permitió dar pie a aquellos que no quieren que se avance en reformas significativas en nuestro país, por lo cual esperamos que estas reuniones no se vuelvan a repetir. Claramente son las señales erradas que la ciudadanía no espera en estos tiempos", explicó Manouchehri.

"HABRÍA QUE VER CADA UNO DE LOS CASOS"

Respecto a las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien sostuvo que en los encuentros no existieron "elementos de lobby" y por eso no registraron las reuniones en la mencionada ley, el diputado socialista enfatizó en que "habría que ver cada uno de los casos en los que se concurrió".

"En esto hay que distinguir, ya que, si alguien es invitado a exponer sobre temas en general, con empresarios en general, claramente no aplica la Ley del Lobby. Si alguien fue invitado con un actor particular a discutir un tema particular, eso claramente es lobby", explicó.

"A mi juicio, cualquier reunión en una casa de un lobista reviste dichas características, pero eso tendrá que ser un análisis que entiendo que está realizando la Contraloría General de la República, (por lo que) ellos tendrán que hacer un pronunciamiento al respecto", sentenció el legislador oficialista.