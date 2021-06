El ex secretario nacional de la UDI Felipe Salaberry lamentó en El Primer Café la muerte, a los 76 años, de Jovino Novoa, uno de los fundadores de su partido, y aseguró que su impronta y su figura no se vieron empañadas por los conflictos judiciales que enfrentó en sus últimos años. Aludiendo a su vinculación con supuestos abusos sexuales en el caso Spiniak, cargos de los que fue sobreseído en 2005, Salaberry sostuvo que Novoa "sufrió ataques arteros y mentiras dolorosas que afectaron muchas veces su vida familiar y personal, y a pesar de aquello, se mantuvo firme y con mucha entereza para seguir dedicado a la función pública". En la misma línea, arguyó que la inédita condena al ex senador por financiamiento irregular de campañas en el marco del caso Penta en 2015 no hizo mella "para nada" en su legado y su consideración dentro de la UDI, pues "reconoció una acción que era transversal a todos los partidos políticos, y su figura se resalta al ser capaz de hacerlo".

