Vicepresidente UDI expresó molestia por no conocer la renuncia de Chadwick al partido

El vicepresidente de la UDI, Cristián Labbé, reconoció en El Primer Café que desconocía la renuncia del exministro del Interior Andrés Chadwick, a la colectividad dada a conocer este martes por el presidente del gremialismo, Guillermo Ramírez, pero llevada a cabo hace dos semanas atrás.

"Yo no tenía la información, y entiendo que otras personas de la bancada tampoco tenía la información de que él había renunciado el 28 de septiembre, y eso igual a mí me genera una cierta molestia, y por lo mismo que yo he solicitado una reunión de bancada para el día de hoy", declaró el también diputado.

"No me parece bien; si Andrés Chadwick le pide al presidente de la UDI que lo mantenga en secreto hasta ver ciertos timing, por qué en su declaración dice que renuncia el 28 y se lo comunica de manera inmediata al presidente del partido. Esas son las cosas que a mí, a lo menos, me molestan", añadió.

Además, criticó que "varios parlamentarios estaban tratando de explicar lo inexplicable en algunos casos, cuando hay ciertas amistades se trata de defender, pero acá o somos todos un bloque, o saber si vamos a trabajar individualmente cada uno por su lado. Esa es mi crítica personal, no es corporativo".

En esta línea, el parlamentario gremialista afirmó que "es un triste espectáculo el que estamos dando a todos los chilenos. Mi llamado es a quienes creamos que somos oposición a este gobierno nos unamos, generemos fuerza".

Sin embargo, remarcó que "quiero hacer una autocrítica de mi partido: creo que tenemos que dar un paso hacia atrás, volver a mirar el panorama desde arriba para poder tener una estrategia, para poder tomar acciones. Yo creo que hoy día estamos siendo reaccionarios ante las situaciones y no estamos siendo capaces de anteponernos y ser capaces de generar una estrategia para llevar hoy día a la oposición para que pueda gobernar".

Por su parte, la diputada Daniella Cicardini (PS) también expresó en El Primer Café que "el señor Chadwick ha cometido varios errores. Primero, el hecho de que la UDI haya llegado hasta el último minuto haciendo una defensa, la UDI puso las manos al fuego, finalmente se terminó quemando y puede terminar el día de mañana calcinado completo".

"Acá hubo un daño auto-infringido por parte de la UDI porque quiso defenderlo hasta el último y nosotros hace mucho tiempo que hemos señalado que el señor Chadwick tiene mucho que decir en esta investigación", cerró.