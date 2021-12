Vocal de mesa fue detenido por usar polera de Jaime Guzmán baleado

Un vocal de mesa fue detenido en el Estadio Monumental, en la comuna de Macul, por vestir una polera con la imagen de Jaime Guzmán con dos impactos de bala en la cabeza.

Los hechos ocurrieron pasadas las 10:30 horas de este domingo, en la jornada de segunda vuelta, cuando el hombre fue sacado del recinto por personal del Ejército, para posteriormente ser entregado a Carabineros.

El mayor Álvaro Rivera, jefe de local del Estadio Monumental, explicó que "se encontraba con una polera con temas que generan odio (...) esta situación se le hace presente al delegado de la Junta Electoral. No sé como llega la información a él, me parece que a alguna persona no le pareció".

"El delegado se acerca a conversar para tratar de solucionar esto de manera tranquila, conversando y como se no se tuvo una buena respuesta, me disponen a mí para la detención. Voy a hablar con este señor, le explico la situación y lo insto a que se dé vuelta la polera y me dice que prefiere asumir las consecuencias legales", relató.

"No podría decir que el señor fue violento, en ningún caso, y se ejecutó la detención en total calma (...) está portando elementos que incitan al odio. Eso tendrán que verlo en el juzgado, no es materia de mi competencia y no quiero referirme a eso", dijo Rivera.