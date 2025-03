Boric en aniversario de su Gobierno: "Acá no hay despedida hasta el último día"

El Presidente Gabriel Boric celebró este martes el tercer aniversario desde que asumió la Presidencia de la República y aseveró que su Gobierno trabajará hasta el último día.

Acompañado por sus ministros en un acto en la comuna de Renca, el Mandatario se refirió a temas de contingencia como el múltiple accidente ocurrido en la Región de Coquimbo, enviándole sus condolencias a las familias de los afectados, y el rechazo de la censura de la diputada Karol Cariola y emplazó a la oposición a dedicarse a labores que importen y afecten directamente a los ciudadanos.

Asimismo, señaló que la política no es un espacio autocomplaciente, que no hay que ningunear el malestar de la ciudadanía y fue enfático en que si bien es el último año de Gobierno, no están de despedida.

"Algunos hablan desde la comodidad de los diarios o algunos programas de televisión que este último año el Gobierno empieza a despedirse, y yo les digo que acá no hay despedida hasta el último día de Mandato", aseveró.

En conversación con Radio Cooperativa, Claudio Fuentes, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, aseguró que "en Chile es posible gobernar hasta el último día y ha sido demostrado en procesos anteriores".

"Son más las señales politicas las que se van a dar (fin del CAE y ley de aborto) en este último año, porque el gobierno de Boric es el que tiene menor apoyo parlamentario desde la transición a la democracia, por lo tanto, todo acuerdo requiere a la oposición y en las temáticas que quedan, es dificil", explicó el académico.

En esa línea, hizo una alusión deportiva y recalcó que "yo soy futbolero y si a mí, en el minuto 60 de un partido, alguien me invitará a quedarnos tranquilos, de brazos cruzados o dejar de correr, yo a ese no lo llevó más al estadio o a ese jugado lo saco inmediatamente de la cancha".

"Al minuto 60 se está en juego y en disputa. Si estamos perdiendo, lo damos vuelta; si estamos empatados, se gana, y si estamos ganando, hay que defender el resultado. Nos quedan 30 minutos de partido, el 25% del Gobierno, es mucho tiempo", sostuvo.

Por otro lado, el Mandatario destacó distintas políticas y medidas económicas, de igualdad de género y salud, por ejemplo, la reforma de pensiones, el copago cero y el cumplimiento de tributario.

Por su parte, la UDI lanzó un video titulado "Tres años de fracasos", donde repasa lo que considera los mayores errores de la actual administración.

"Durante tres años Chile ha sufrido con un gobierno de improvisaciones, de corrupción y de malas decisiones", afirmó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, entre la aparición de otras figuras de la colectividad criticando el gobierno actual.