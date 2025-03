Boric en Uruguay: Orsi es un aliado para "repensar la democracia"

El Presidente Gabriel Boric llegó este viernes a Montevideo para participar en la investidura de Yamandú Orsi, de quien dijo es un "firme" aliado para "repensar la democracia" ante el avance de la ultraderecha en el mundo.

"No me cabe ninguna duda de que vamos a poder trabajar muy firme juntos, no solamente en la relación entre los Estados, que siempre ha sido muy buena, sino también en la iniciativa que estamos levantando en conjunto con Pedro Sánchez, Lula y otros líderes progresistas para repensar de alguna manera la democracia", dijo el Mandatario a su llegada a Uruguay.

Tanto Boric como Orsi participaron esta semana en una reunión virtual con los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para "reafirmar su compromiso" con la democracia, sus instituciones y el multilateralismo en un momento de avance de la ultraderecha en el mundo.

Los líderes progresistas acordaron reunirse de manera presencial durante los próximos meses en Chile y dar continuidad al encuentro de Alto Nivel "En defensa de la democracia. Luchando contra el extremismo", celebrado el 24 de septiembre de 2024 en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Todos, menos Sánchez, se darán cita en la investidura de Orsi, el tercer gobernante de izquierda en la historia de Uruguay y heredero político del expresidente José "Pepe" Mujica.

"En un contexto global marcado por las amenazas a la democracia, la paz y la estabilidad de las sociedades, trabajar firme juntos es fundamental", añadió Boric.

El presidente chileno, que ya visitó Uruguay hace unas semanas para reunirse con Mujica y el presidente uruguayo saliente, Luis Lacalle Pou, mantendrá el sábado reuniones bilaterales con sus homólogos de Paraguay, Santiago Peña, y Bolivia, Luis Arce.