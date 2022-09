Boric prosigue su reflexión post triunfo del Rechazo: "No puedes ir más rápido que tu pueblo ni adelantarte a tu tiempo"

El Presidente Gabriel Boric reiteró que tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida, "vamos a tener que ir más despacio" en el proceso de búsqueda de una nueva Constitución.

En conversación con CNN Internacional, el Mandatario insistió en los comentarios que realizó tras las elecciones, indicando que "hemos estado pensando en eso, incluso después de las elecciones. Una de las primeras lecciones que tenemos es que tú no puedes ir más rápido que tu pueblo ni pretender adelantarse a tu tiempo, es una forma elegante de equivocarse".

"Vamos a tener que ir más despacio y eso está bien, tendremos que hacer nuevos acuerdos para hacer nuevos procesos, así es la democracia", recalcó.

Chileans decisively rejected a proposed constitution supported by President @gabrielboric. He tells me it showed “you cannot go faster than your people… we have to go a little bit slower.” He adds it shows we need “to resolve our differences with more democracy, not with less.” pic.twitter.com/N8Eo7N4zla — Christiane Amanpour (@amanpour) September 26, 2022

En la entrevista realizada en el marco de su viaje a Naciones Unidas, Boric cuestionó el rol de Estados Unidos en la política internacional, asegurando que sería bueno que reflexionen sobre su conducta y sobre su contribución a la democracia.

For years, the US sabotaged Chilean democracy. President @gabrielboric says we’re “capable of turning a new page,” but adds: “I think it would be very good that the US should reflect in terms of its conduct… Has it contributed to improving democracy? I don’t think so.” pic.twitter.com/Tp5Hk1WQQn — Christiane Amanpour (@amanpour) September 26, 2022

Además, el Mandatario también se refirió a su lucha contra el trastorno obsesivo compulsivo, asegurando que la salud mental debe "dejar de ser un estigma".