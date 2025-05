Cadem: Desaprobación del Presidente Boric alcanzó su nivel más alto

La última encuesta Plaza Pública Cadem reveló este domingo que la desaprobación del Presidente Gabriel Boric llegó al 70%, la más alta desde el inicio de su mandato en 2022.

En contraste, la aprobación del Mandatario cayó cuatro puntos respecto al último sondeo, situándose en 27%.

El deterioro en la percepción ciudadana se da en medio de un ambiente político marcado por tensiones internas y críticas a la conducción del Ejecutivo.

📉#Cadem Desaprobación a la gestión del Presidente Boric sube a 70% (+6pts), el registro más negativo de su gobierno junto con el asesinato de los 3 carabineros en Cañete (mayo 24) y los indultos (enero 23)

Proyecciones presidenciales

En cuanto a las proyecciones presidenciales, Evelyn Matthei continúa encabezando la intención de voto espontáneo con un 20%, aunque cae dos puntos respecto a la medición anterior.

Le siguen José Antonio Kast con 14% (+1), Carolina Tohá con 12% (+1), Johannes Kaiser y Gonzalo Winter con 6% cada uno, Jeannette Jara y Franco Parisi con 4%, y Harold Mayne-Nicholls con 1%.

Asimismo, un 5% menciona a "otros" y un significativo 28% declara no saber o no responder.

Los escenarios de segunda vuelta refuerzan el favoritismo de la exalcaldesa de Providencia, quien superaría a todos sus potenciales contendores: vencería a Kast por 14 puntos (44% vs 30%), a Tohá por 26 puntos (53% vs 27%) y a Jara por 30 puntos (54% vs 24%).

También se impondría a Kaiser, Winter y Parisi con amplias diferencias.

Por su parte, Carolina Tohá perdería ante José Antonio Kast (38% vs 42%), pero vencería a Johannes Kaiser por estrecho margen (41% vs 37%).

Conflicto en la Macrozona Sur

La encuesta también abordó la percepción sobre la Comisión por la Paz y el conflicto en la Macrozona Sur.

Un 42% considera que dicha instancia "aportará poco o nada" a la resolución del conflicto mapuche, mientras que un 32% -11 puntos más que en la medición anterior- cree que "ayudará mucho", y un 25% estima que "aportará algo".

Respecto a las vías para enfrentar la situación en la zona, un 51% se inclina por el diálogo político y las recomendaciones de la comisión, mientras que un 22% opta por la intervención de las Fuerzas Armadas y un 21% por el uso de la justicia y las policías.

