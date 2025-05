"Nada que esconder": Revelan conversación de Boric con exesposa de creador de ProCultura

Este viernes se conoció el contenido de la conversación del Presidente Gabriel Boric en octubre de 2024 con la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, creador de la fundación ProCultura y amiga del Mandatario, diálogo que formó parte de los "pinchazos" realizados por Fiscalía.

Según publicó T13, el intercambio, contenido en nueve páginas, se centra en una especie de control de daños luego que se conocieran las irregularidades en los contratos con la fundación.

"Te llamaba por dos cosas. Uno, para saber cómo estabas personalmente con todo esto, porque yo no, me cuesta entender y para saber si entendías algo de todo lo que está pasando", empezó el Mandatario.

La psiquiatra respondió que era "una historia larga, pero en honor a la confianza y a tu rol también voy a ser honesta, puedo en este espacio, ¿es un espacio protegido, No está siendo grabado nada?".

"No sé si está siendo grabado, pero yo siento que no hay nada que esconder", fue la respuesta de Boric.

"Estamos frente a una personalidad sicopática, franca, que ha hecho, yo creo que no ha cometido delitos que lo vayan a llevar preso, yo creo que no hay apropiación indebida", añadió Huneeus.

"Jamás haría algo ilegal"

El diálogo continuó tratando la entrega de información del caso a Fiscalía, donde Huneeus comenta que Larraín "entregó su celular y computador, ahora él tenía un sistema que se le iban borrando (...) es un despelotado, o sea no sé si tiene todo guardado como Hermosilla en un súper IPhone, no tengo idea".

"O sea, jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota, como le puedo haber dicho 'oye que interesante este proyecto' como no sé", planteó el Presidente, agregando que "saqué todos mis celulares antiguos pa ver si tenía mensajes con él, porque me Imagino que, o sea yo hablaba con él, era cercano, no me voy a hacer el hueon con eso".

Huneeus le pregunta a Boric si realmente le ofreció los ministerios de Salud y Desarrollo Social al psicólogo, lo que es confirmado por el Presidente.

"Lo pensé en algún momento para MIDESO y la lzkia me lo bloqueó", sostuvo.

Huneeus replicó: "La Izkia, sí po que me llamó a mí. Me llamó a mí y me preguntó y yo le dije -en la confianza- y de ahí la lzkia lo bloqueó (...) la lzkia es muy sabia en eso".