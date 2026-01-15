Diputado Labbé calificó como un "error" que libertarios no se sumen al Gobierno de Kast

Tras la decisión del Partido Nacional Libertario (PNL) de no integrarse al futuro gabinete de José Antonio Kast, el diputado y presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, criticó este jueves el diseño de la futura Administración por, a su juicio, invisibilizar el peso de las fuerzas políticas en la toma de decisiones. Sin embargo, esto fue calificado como un error por el diputado Cristián Labbé.

"Las conversaciones no condujeron al éxito. Y no condujeron al éxito, entre otras cosas, porque el diseño del propio futuro Gobierno no considera una posición relevante para los partidos políticos y, por lo tanto, a nosotros se nos hacía muy difícil entrar en las condiciones que se nos ofrecieron", afirmó el excandidato presidencial.

El dirigente enfatizó que "el Partido Nacional Libertario es un partido con vocación de poder, es un partido con vocación de Gobierno, es un partido con vocación de transformar su agenda política en una realidad que sirva y mejore la calidad de vida de los chilenos".

Pese a la postura de la directiva, la decisión no es unánime, pues el diputado libertario Cristián Labbé, quien durante la campaña presidencial renunció a la UDI para sumarse a las fuerza de Kaiser, calificó la marginación como un "error estratégico".

"Creo que es un error, porque hoy día nadie se debe restar. Hoy día todos tenemos que ser parte de la reconstrucción, de la seguridad, de la economía", manifestó el legislador. Y subrayó que el PNL cuenta con "personas de mucho valor para aportar" al nuevo Ejecutivo.

Vacío en Seguridad

La incertidumbre sobre el gabinete se agudizó tras trascender que el senador electo Rodolfo Carter habría rechazado la oferta para encabezar el Ministerio de Seguridad.

Ante este vacío, nuevos nombres comenzaron a circular en "La Moneda chica": durante la mañana se vio ingresar al diputado Andrés Jouannet, timonel de Amarillos, y al vicealmirante (r) Alberto Soto, excandidato a senador por Republicanos, ambos perfiles que el equipo de Kast evalúa para liderar la estrategia de orden público.

Mientras se definen los nombres del equipo ministerial, el Presidente electo se trasladará esta tarde a la comuna de Los Andes, en la Región de Valparaíso, para participar en el consejo directivo ampliado de la UDI; instancia que se prevé fundamental para afinar la relación con el gremialismo, socio estratégico en la futura coalición.

Aunque para hoy se confirmó la ausencia de Evelyn Matthei, la exalcaldesa y excandidata presidencial de Chile Vamos será la protagonista de la jornada de cierre mañana viernes, donde recibirá un homenaje por parte de su partido.