Tópicos: País | Presidente Kast

Libertarios informan que no formarán parte del gobierno de Kast

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Partido liderado por Johannes Kaiser expuso que "el diseño político escogido nos aleja" de integrar el equipo de José Antonio Kast.

 ATON
El Partido Nacional Libertario informó oficialmente que no participará en el Gobierno de José Antonio Kast.

Mediante un comunicado de prensa, la colectividad dio cuenta de las conversaciones que sostuvieron con el equipo del Presidente electo, sin embargo, consideran que "el diseño político escogido nos aleja de la posibilidad de incidir en aquellas áreas en las que construimos nuestra oferta programática".

"Nuestro deber es servir a los intereses superiores de la Patria, defender los valores
que están consagrados en nuestra declaración de principios y hacer todos los aportes que consideramos correctos al próximo Gobierno para ayudarle a realizar una buena gestión", expusieron en el texto.

"Reconocemos la autonomía y el derecho del Presidente electo para diseñar su
equipo de Gobierno y le deseamos éxito a él y a su gabinete, puesto que de ello
depende el futuro de Chile", sentencia la carta, con lo que se mantienen en la línea de lo comentado hace apenas unos días por su ex candidato presidencial, Johannes Kaiser, en el programa de Canal 13 "Mesa Central" respecto a su cooperación en el Gobierno que comenzará el 11 de marzo.

