Poca fe de Longueira en el gabinete de Kast: Varios ministros son yogures con fecha de vencimiento

A pocas horas de que se oficialice el primer gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, el histórico exdirigente de la UDI Pablo Longueira manifestó su profunda preocupación por lo que califica como un diseño marcado por la "improvisación" y una excesiva dependencia de figuras del mundo privado por sobre los cuadros políticos.

El otrora ministro de Economía y candidato presidencial en 2013 cuestionó en La Tercera la alta presencia de independientes en desmedro de la militancia de los partidos que serán oficialistas desde el 11 de marzo.

"No sé si hay un diseño del gabinete (...) pero, en general, yo te diría que esta es, para mí, una de las debilidades históricas de la derecha: la derecha política desconfía en la derecha política. Entonces, cuando llega al Gobierno se olvida de que son políticos los que han llegado y recurren a muchas personas del mundo privado", sostuvo.

Su crítica más incisiva apuntó a la vulnerabilidad de los nuevos secretarios de Estado que no cuentan con respaldo partidario. Según el extimonel gremialista, la falta de "espalda política" les pasará la cuenta ante las primeras contingencias o errores de gestión.

"Creo que hay varios ministros que van a ser yogures con fecha de vencimiento muy pronto. Ojalá esté equivocado. No voy a dar ejemplos", lanzó Longueira, sugiriendo una baja durabilidad en los cargos para aquellos perfiles netamente técnicos o independientes.

"Hay varios ministros (de Kast) que conozco y hay varios que no los conozco, y he conocido sus trayectorias a través de los medios de comunicación. No quiero opinar, pero sí me preocupa el nivel de improvisación", manifestó.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de no consolidar una coalición robusta que respalde la gestión del futuro Mandatario, y planteó que, sin un compromiso partidario claro, las figuras políticas tienden a desmarcarse para proteger sus propios perfiles electorales.

"Me preocupa la falta de estructuración de una coalición que le dé sustento y apoye al Gobierno", afirmó el también exsenador.

Como ejemplo de esta tensión, Longueira citó el caso del diputado y líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser: "Yo hubiera hecho un esfuerzo especial para que ocurriera (su ingreso formal al Gobierno), porque, al final, al no sentirse parte o sentirse libre, finalmente se empiezan a construir alternancias al Gobierno, tratan de diferenciarse y comienzan artificiosamente a construirse estas diferenciaciones para marcar perfiles distintos", alertó.