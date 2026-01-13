Vocera niega que portazo peruano al corredor humanitario de Kast sea un "fracaso"

La vocera de la Oficina del Presidente electo (OPE), Mara Sedini, aseguró que "no hay ningún fracaso" en la política migratoria que idea José Antonio Kast, luego que Perú descartase la iniciativa de establecer un corredor humanitario con nuestro país.

El mentado corredor fue una de las principales promesas durante la campaña presidencial del republicano y, tras la negativa del presidente interino peruano, José Jerí, el oficialismo chileno reaccionó de manera crítica.

Entre los cuestionamientos figura el diputado socialista Daniel Manouchehri, que expresó que "Kast rompió un récord histórico: es el primer Presidente electo que fracasa antes de comenzar a gobernar".

"Vendió un corredor humanitario inexistente, (fue) mucho humo y cero gestión. La realidad chocando de frente con el marketing", fustigó.

Ante esto, Mara Sedini respondió: "Pareciera que algunos celebran que las conversaciones no lleguen a puerto en las primeras instancias, eso nos parece lamentable".

"El corredor humanitario es una de las propuestas que se plantean a los distintos países; queda mucho por seguir conversando y estamos seguros que vamos a llegar a puerto con la gran mayoría de ellos. No hay ningún fracaso", sostuvo la vocera del Presidente electo.

Ronchas en la derecha ante la idea de que Carter asuma Ministerio de Seguridad

Por otra parte, se estima que Kast revele los nombres de su primer gabinete el martes 20 de enero, es decir, en una semana exacta.

Sin embargo, entre la derecha ha generado malestar el posible nombramiento del senador electo por La Araucanía Rodolfo Carter como ministro de Seguridad Pública.

En caso de que Carter asuma, debería renunciar a su escaño en la Cámara Alta, lo que algunos critican por supuestas falta de elenco y alteración de la voluntad ciudadana.

De hecho, la propia diputada reelecta Ximena Ossandón (RN) expresó que Carter no cumple con los requisitos para el cargo, pero Sedini defendió su trayectoria como alcalde de la Municipalidad de La Florida.

En cuanto a la agenda del propio Kast, esta mañana se reunió con representantes de pymes y con el expresidente español José María Aznar. Por la tarde, en tanto, tendrá una cita con asociaciones de municipalidades.

Asimismo, el Presidente Boric informó que se reunirá con el Mandatario electo el 15 de enero, tras los días de tensión por los dichos de éste último en el foro Icare y las intervenciones de ambos en Congreso Futuro.