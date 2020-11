Piñera: "En Chile surgió una izquierda muy radical, que anda de la mano de la violencia y el populismo"

Duras declaraciones formuló el Presidente Sebastián Piñera contra un sector de la izquierda chilena que, a su juicio, es "extremista" y "va de la mano con la violencia", y que -sostuvo- ha tenido un rol que no le corresponde en el país, en el marco del estallido social y el histórico proceso constituyente que inicia.

El Mandatario participó, vía telemática, en el XIII Foro Atlántico, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y que esta vez está dedicado a "Iberoamérica y el mundo: Desafíos Postpandemia".

En la instancia, Piñera fue entrevistado por el periodista Álvaro Vargas Llosa, quien le preguntó sobre la situación que ha vivido Chile y lo que viene en el proceso para una nueva Constitución.

Acusó que el principal riesgo para ese camino que se debe recorrer es que "surgió una izquierda muy radical, muy populista, muy poco respetuosa de las reglas de la democracia y de las reglas del Estado de derecho, que ha planteado cosas que, a mi juicio, serían muy negativas para Chile".

"El segundo peligro, y también lo mencionó Álvaro, es que la centroizquierda, que era lo que llamábamos la Concertación, ha estado demasiado presionada y a veces dejándose llevar por esta otra izquierda extremista", cuestionó también.

En ese contexto, recriminó que "hasta ahora esa izquierda, que no tiene los votos, pero sí muchas veces anda de la mano de la violencia y del populismo, y no respeta los valores y principios básicos de la democracia, ha tenido en Chile un papel que no le corresponde".

Pese a todo, reconoció, "tengo fe y confianza de que el modelo chileno, con ajustes y cambios, no se va a tirar la borda, y que vamos a ser capaces de acordar una nueva Constitución".

Habló de que el país ha vivido "tiempos turbulentos", pero ha sabido canalizar la demanda por un nuevo pacto social, sin violencia.

En cuanto a la pandemia, comentó que la gestión chilena ha tenido resultados que nunca son buenos, pero dijo tener la tranquilidad de que han hecho todos los esfuerzos y además actualmente la economía está repunte.