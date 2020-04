Piñera por foto en Plaza Baquedano: Si pudiera volver atrás, no me habría bajado

El Presidente Sebastián Piñera volvió a referirse al polémico episodio del pasado viernes 3 de abril cuando se bajó de su auto para tomarse fotografías en plena Plaza Baquedano, centro neurálgico de las protestas tras el estallido social, mientras se vivía cuarentena en varias comunas de Santiago por el coronavirus.

La acción del Presidente recibió múltiples críticas desde el mundo político y mediante redes sociales, donde se calificó como una provocación este acto.

En la edición de este domingo de El Mercurio, el Mandatario se había referido a este episodio evitando hacer una autocrítica y limitándose a señalar que no cometió un "delito" o un "pecado".

Ahora, en entrevista con T13, el Mandatario si hizo una especie de mea culpa y dijo arrepentirse de esta acción, asegurando además que no tuvo intención de hacer una provocación.

"Si pudiera repetir la historia, muchas cosas que hice no las haría de nuevo (...) Si pudiera volver atrás el tiempo no me habría bajado", dijo Piñera.

"Por de pronto no fue mi intención provocar ni violentar a nadie, si alguien se sintió provocado o violentado, lo lamento. Nadie es dueño de la Plaza Italia, porque hay algunos que creen que ellos pueden decir quien puede y quien no puede estar en la Plaza Italia", agregó.

Asimismo, reiteró que su acción no fue planificada, sino que más bien lo hizo porque se emocionó al pasar por ese lugar.

"Yo venía de vuelta desde La Moneda a mi casa, hacía mucho tiempo que no me iba por la Alameda, y cuando veo la Plaza Italia, que todos la habíamos visto en momentos tan especiales, solitaria, tranquila, silenciosa, me bajó una profunda emoción", comentó.

"Fue una cosa no planificada, vi también a un grupo de militares y carabineros que estaba ordenando el tránsito, me bajé, sacamos unas fotos, saludé a esos militares y carabineros, habrá tomado un par de minutos, y seguí mi camino", añadió.