Piñera se comparó con Odiseo al explicar su rechazo a la tentación populista

El Presidente Sebastián Piñera recurrió a un héroe de la literatura helénica para explicar el modo en que, desde el Gobierno, enfrenta la tentación del populismo, que -afirmó- está causando estragos en otros países de América Latina.

El Mandatario concedió una entrevista al diario británico Financial Times, que le dedicó elogiosas palabras: "Decidido a preservar la reputación de su país como un faro de estabilidad y buena gestión económica en un continente no famoso por ninguno de ellos, el multimillonario presidente de Chile, Sebastián Piñera, se define como un comprometido activista contra el populismo. (Aunque) su lucha es cada vez más solitaria".

"Las dos economías más grandes de América Latina, Brasil y México, están gobernadas por populistas de derecha y de izquierda, respectivamente; el país vecino, Argentina, parece expulsar al cercano aliado de Piñera, Mauricio Macri, y regresar al peronismo en las elecciones a fines de este mes; y los presidentes pro reforma en Perú y Ecuador luchan por sus vidas políticas. Pero Piñera no se doblega, invocando el mito clásico en su lucha contra los demagogos", anotó el Financial Times en su artículo, cuya versión en español publica hoy el Diario Financiero.

Fue en este punto que el Mandatario recordó a "La Odisea", la épica obra de Homero, y a su protagonista, Odiseo (Ulises), en uno de los episodios más recordados y evocativos que enfrentó en su accidentado regreso a Ítaca.

"Ulises se ató al mástil de un barco y se puso trozos de cera en las orejas para evitar caer en la trampa... La sirena llama...", reconoció Piñera, "líder de 69 años de pelo plateado, (...) quien hizo su fortuna introduciendo tarjetas de crédito en Chile en la década de 1980", consignó el diario.

"Estamos dispuestos a hacer todo por no caer en el populismo, en la demagogia", remarcó Piñera.

