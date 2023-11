Hernán Rodríguez será el nuevo seremi de Vivienda de Antofagasta

El ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), anunció este martes que Hernán Rodríguez -también socialista- será el nuevo seremi de la cartera en la Región de Antofagasta, zona que fue golpeada por el caso Democracia Viva.

Rodríguez llega a reemplazar a Carlos Contreras, quien se vio obligado a renunciar a mediados de junio luego de que se destapara el escándalo de los tres convenios millonarios que suscribió en su rol de seremi con la referida fundación, representada por Daniel Andrade, ambos militantes de Revolución Democrática en esa época.

Montes destacó que el nuevo secretario ministerial "es una persona de amplia experiencia, ha estado de seremi en varias partes del país, conoce lo que es cumplir ese rol".

"La tarea principal de él es avanzar en el Plan de Emergencia Habitacional y reconstruir la consistencia, la unidad y la moral del equipo de la región, porque ha quedado muy afectado con este caso de corrupción que se ha vivido", resaltó.

A su turno, Rodríguez se expresó "muy contento de enfrentar este nuevo desafío profesional".

"Yo creo que la única manera de recuperar confianza es trabajar directamente con la comunidad. Trabajar directamente con la comunidad significa conversar con ellos y contarles efectivamente cuál es la situación", subrayó.

"MÁS QUE ERRORES, HORRORES", RECRIMINA LA DERECHA

En la oposición miran con cautela el nombramiento. El diputado José Miguel Castro (RN), que representa a Antofagasta y preside la comisión investigadora de los convenios, acusó que la designación responde a un "cuoteo partidista".

"Más que errores, siguen cometiendo horrores", recriminó su par Juan Coloma Álamos (UDI): "Primero nombran a un seremi del mismo partido de la subsecretaria", dijo, aludiendo que Contreras, cuando fue designado, militaba en RD al igual que Tatiana Rojas, quien luego también fue removida del cargo; "y hoy nombran a un nuevo seremi del mismo partido del ministro, cuando lo que se necesita es alguien independiente que pueda simplemente ir a limpiar el escándalo de los convenios que ocurrió en la Región de Antofagasta".

Coloma también integra la comisión investigadora, que ya debe trabajar en su informe final. "No les quepa duda que las conclusiones van a ser duras, pero sobre todo duras en materia política, donde se ha ido acreditando que existen muchas personas involucradas", advirtió.

"EXPERIENCIA Y VOLUNTAD"

El nuevo seremi del Minvu ya ejerció anteriormente el mismo cargo también en Antofagasta, así como en las regiones de Coquimbo, de O'Higgins y del Maule.

"Creo que en este momento hay que combinar la experiencia con la voluntad de cambios, porque solamente con experiencia y voluntad de cambios vamos a poder avanzar", valoró la diputada Mercedes Bulnes (independiente en el Frente Amplio), quien también forma parte de la instancia parlamentaria.

En tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), respaldó hoy a Montes, en medio de presiones políticas para que deje el Gobierno.

La jefa de Gabinete insistió en el punto del Ejecutivo relativo a que la entrevista de la diputada Catalina Pérez (RD) no aporta nuevos antecedentes, y afirmó que el país ha sido testigo de las acciones del ministro de Vivienda para aclarar la trama de presunta corrupción que involucra al menos a 11 seremis sin descuidar el Plan de Emergencia Habitacional.

"Estamos en un momento difícil para nuestro país y todo lo que hagamos en pro de que el Gobierno tenga éxito es sin duda conveniente. No hay que ser maniqueo en esta situación. (Rodríguez es) un hombre con experiencia y que conoce la región, yo creo que va a hacer un excelente papel en Antofagasta, va a levantar la moral y va a poder poner orden", destacó.

"SE HA DISTORSIONADO LA REALIDAD", DICE MONTES

Montes, en tanto, también se refirió a la posible acusación constitucional que busca impulsar Republicanos en su contra.

"Yo fui mucho tiempo parlamentario, me tocó vivir distintas acusaciones constitucionales, son parte de las instituciones que la democracia ha creado. Ellos tendrán un análisis que los lleva a tomar esa decisión o no, en ese sentido no nos pongamos antes de los hechos y veamos que deciden en definitiva", comentó.

De todos modos, puntualizó que "desde el punto de vista de lo que ha ocurrido con el caso convenios, nosotros necesitamos tener oportunidad de explicar lo que ha ocurrido bien, porque se ha distorsionado mucho la realidad. Entonces, esto puede ser una oportunidad también para explicar las cosas".