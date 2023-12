Más de 17 mil hogares recuperaron servicio de agua potable en Antofagasta

Aguas Antofagasta informó que más de 17 mil hogares de la comuna han recuperado -de manera paulatina- el suministro de agua potable durante la noche de ayer y la madrugada de este jueves.

Según detallaron desde la sanitaria, son 17.700 las viviendas que ya tienen este servicio básico, las que se ubican en los sectores centro-norte, centro y norte de la comuna.

La sanitaria Aguas #Antofagasta informó que durante la madrugada comenzó de manera paulatina la reposición del suministro potable a más de 17 mil hogares de los sectores centro norte, centro y norte de la comuna, afectados desde el domingo por el corte @Cooperativa pic.twitter.com/JD6voAmDIw — Dayane Carolina (@Dayane_Marquez) December 7, 2023

También se informó que esta madrugada llegó hasta la Planta Desaladora Norte -escoltado por Carabineros- el camión con el repuesto necesario para poder restaurar la electricidad y así poner en funcionamiento el recinto.

La empresa sanitaria adelantó que son 48 horas las que tardará la reparación en la planta, para posteriormente comenzar a restablecer el suministro potable en la comuna de Antofagasta.

Con escolta de Carabineros es trasladado en un camión hacia #Antofagasta el repuesto para poner en funcionamiento la Planta Desaladora Norte y así restablecer el suministro de agua potable en la ciudad. Este registro es de la ruta 5 Norte en la comuna de #Taltal @Cooperativa pic.twitter.com/ON8UCH3kbK — Dayane Carolina (@Dayane_Marquez) December 7, 2023

DIPUTADO PIDIÓ OFICIAR AL SUPERINTENTE DE SERVICIOS SANITARIOS

El diputado Víctor Pino (exPDG), presidente de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, solicitó oficiar al superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, para obtener explicaciones sobre el masivo corte de agua que afecta a Antofagasta.

A través de un comunicado, el parlamentario pidió a la autoridad sanitaria que informe –de manera detallada- sobre las causas del corte, el tiempo estimado de reposición, las medidas compensatorias implementadas y el plan de emergencia para abastecer de agua a los afectados.

"La situación que afecta a miles de familias en Antofagasta es preocupante. Los niños no han podido ir al colegio, las familias no han podido hacer su vida normal y, lo peor, es que no hay seguridad de que el suministro se pueda reponer el viernes. Acá es necesario que se informe detalladamente qué sucedió y cómo se compensará a los miles de afectados que quedaron que de un segundo a otro quedaron sin agua", expresó Pino.

El diputado expresó también su preocupación por la falta de información oportuna y precisa sobre la situación, instando a una respuesta pronta por parte del superintendente de Servicios Sanitarios para dar tranquilidad a los afectados.