Mono capuchino fue rescatado desde una vivienda en Antofagasta

Funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI de Antofagasta detuvieron a un hombre que mantenía un mono capuchino (Cebus capucinus) en su domicilio del sector alto de la ciudad.

El operativo se originó luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia del primate, lo que motivó la concurrencia de los detectives hasta el lugar. En el inmueble, los oficiales constataron que el animal se encontraba encerrado en una jaula, aunque en buenas condiciones de salud.

El propietario entregó voluntariamente al ejemplar, pero de igual forma fue detenido por infringir la Ley de Caza y Comercialización de Especies Prohibidas. El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará con la investigación correspondiente.

El subprefecto Rodrigo Ortiz, jefe de la Bidema Antofagasta, explicó a El Diario de Antofagasta que "este tipo de situaciones no solo constituye un delito, sino que además pone en riesgo la salud y bienestar de los animales, y puede afectar los ecosistemas locales".

El mono capuchino fue derivado a organismos especializados para su evaluación y posterior reubicación conforme a los protocolos de manejo de fauna exótica.