Padre de Dante, niño con Duchenne, sufrió golpiza en Antofagasta: Hay dos detenidos

Una brutal agresión sufrió de parte de un grupo de personas Fernando Jara, padre del pequeño Dante, un niño de dos años y medio, por quien se realizan diversas campañas que buscan reunir 3.500 millones de pesos para un medicamento contra la distrofia muscular de Duchenne.

Según el relato de la víctima, cuando se dirigía al poniente, en Antofagasta, notó hostilidad de parte de los ocupantes de un camión tres cuartos que transitaba a su lado, el que lo habría perseguido por varios metros hasta que se detuvo en un semáforo y el camión se cruzó en su camino.

"Me fue siguiendo y siguiendo, lo vi muy encima mío, pensé en una encerrona o algo me quieren hacer. Llegamos al semáforo, justo donde está el Jumbo norte, al frente, y me cruzaron el camión y se bajó el caballero, y me bajé y le dije qué pasa, súper calmado. Se bajó Ana con Dante en brazos, para calmar el tema obviamente, porque estaba mi hija mirando todo, y este caballero me botó a Ana y Dante", señaló Fernando Jara.

En ese instante se habrían acercado al menos seis hombres que comenzaron a patearlo en el suelo.

Ana, su pareja, contó que "producto, no sé si será de la adrenalina o el susto, el ver a mi pareja que entre seis o siete personas lo estén golpeando... o sea, yo en un momento quedé en blanco, en shock, porque a mí me botaron, caí al piso con Dante, y en ese momento a mí una persona que me conocía agarró a Dante, y ahí yo pude intentar separar a las personas que lo estaban golpeando".

Tras el hecho, ambos se trasladaron hasta el hospital regional donde constataron lesiones e interpusieron la denuncia.

El capitán de Carabineros Eduardo Vega detalló que "luego de tomar conocimiento de una denuncia por el delito de agresión ocurrido en la vía pública y en el marco de las diligencias policiales autónomas, se logra la detención de dos sujetos, un hombre y una mujer, ambos chilenos y mayores de edad con antecedentes policiales, quienes estarían vinculados a la comisión del delito".

Ambos imputados fueron formalizados por el delito de lesiones menos graves cometido contra tres personas, para quienes el tribunal dispuso las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.