Autoridades dan inicio al Plan de Recuperación de Espacios Públicos en el centro de Arica

La Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota y la Municipalidad de Arica, con el apoyo de Carabineros, dieron inicio al Plan de Recuperación de Espacios Públicos, que tiene como finalidad restaurar la seguridad del sector céntrico y el ordenamiento comercial en la comuna mediante la fiscalización y el control constante de autoridades policiales y municipales.

Dicha medida pretende atacar invisibilidades delictuales, bajar la sensación de inseguridad en el sector, revitalizar el comercio formal y que las familias vuelvan a tomarse los espacios públicos.

El plan de las autoridades es mantener de forma constante la presencia del Estado en los puntos de mayor conflicto, sobre todo de cara a las fiestas de fin de año, cuando el comercio informal sufre un explosivo aumento en la comuna, convirtiéndose en una competencia desleal del comercio formal y establecido.

"QUE SE REGULARICEN"

El delegado presidencial, Ricardo Sanzana, sostuvo que "la recuperación de espacios públicos es un propósito para nuestro Gobierno, y en ese sentido sabemos que debemos tomar decisiones concretas, pero además, coordinadas. Por lo mismo, hoy junto al alcalde de Arica y Carabineros hemos decidido entrar a los lugares más conflictivos desde la ocupación del comercio ilegal".

"Hemos establecido un copamiento territorial de la policía y los inspectores municipales permanente y estratégico. Creemos y queremos que el comercio formal tenga garantías para poder desarrollarse. Además necesitamos devolver la seguridad para nuestros vecinos y vecinas para que puedan desplazarse con seguridad", comentó la autoridad.

El alcalde Gerardo Espíndola señaló que "acá no se trata de impedir que la gente pueda trabajar, sino que ordenar. El llamado que hemos hecho permanentemente al comercio ambulante es a que se regularicen, si no lo hacen no van a poder trabajar en el centro".

Y el prefecto de Carabineros, teniente coronel Alexis Chamblas indicó que este operativo "nace desde los requerimientos de las autoridades, pero además, del planteamiento que mantiene nuestra institución de mantener una adecuada seguridad barrial, recordando que el comercio ilegal no sólo es una evasión desde el punto de vista del impuesto, sino que aborda la inseguridad pública, donde propicia que proliferen otros delitos o faltas por el copamiento".