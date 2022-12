Chao agujas: Niños de Huasco medirán sus niveles de azúcar con innovador dispositivo

Innovador dispositivo permitirá conocer el nivel de azúcar en su sangre a niños y adolescentes entre seis y 14 años, gracias a un programa que implementará el Hospital Provincial de Huasco, en la Región de Atacama.

Con "Free Style Libre" los menores no tendrán que ser pinchados con agujas en sus dedos para conocer sus niveles de azúcar en la sangre, algo que en algunos casos se repetía 3.000 veces al año: "Esto será muy útil porque yo me pinchaba muchas veces, pero con el sensor cambia todo porque ya no habrá que pincharse", dijo uno de los beneficiados, Gabriel Rojas.

"Nos sentimos muy satisfechos porque esta innovación va a cambiar la calidad de vida de nuestros niños y adolescentes de la Provincia de Huasco", explicó el director del hospital, Juan Pablo Rojas.

El innovador método utiliza un dispositivo en el brazo, que mide la glucosa y posteriormente envía los resultados a un receptor o aplicación de teléfono móvil, para que sea analizada por el paciente o su médico tratante.

A partir del 1 de diciembre el Hospital Provincial de Huasco comenzó la implementación del programa de Free Style Libre para pacientes de pediatría con diabetes mellitus tipo 1, condición que afecta a más de 23 mil personas en Chile.https://t.co/L0W1PeUrn7 pic.twitter.com/lJQIoEq5zt — HPH Vallenar (@HphVallenar) December 2, 2022

"Esta estrategia innovadora nos pone a la vanguardia a nivel regional respecto al monitoreo y sistematización de pacientes con diabetes tipo 1, especialmente en aquellos infantes y adolescentes a quienes vamos a poder medir y también, en virtud de este sistema tecnológico, hacerles seguimiento por parte de nuestros especialistas", agregó Rojas.

De esta forma los usuarios tendrán una monitorización continua de su glucemia y habrá un mejor control de sus medicamentos.

La presidenta de la agrupación "Diabetes Juvenil Sweet Free", Francisca Rojas, comentó que la activación de este programa "es uno de los grandes sueños que estamos cumpliendo. Gracias al apoyo del hospital, porque en muchas conversaciones con el director le manifestamos la necesidad de que nuestros hijos contaran con un sensor, porque era un gasto mensual muy grande".

La utilización de este sensor, que dura 14 días, ofrece ventajas a los pacientes que viven en lugares apartados, ya que los datos que recoge el sensor pueden ser almacenados en una nube y descargados por un especialista en cualquier lugar, sin necesidad de que quienes padecen diabetes deban trasladarse a un hospital.