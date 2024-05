Padre de niña con cáncer inició caminata desde Copiapó a Santiago

El padre de una niña que padece cáncer cerebral inició este martes una caminata desde Copiapó a Santiago para visibilizar la lucha de su familia por la salud de la pequeña y conseguir recursos para el tratamiento de su hija.

Cerca de las 7:30 de la mañana Fabián Bustos, papá de Megan (7 años), comenzó su marcha desde la plaza Cacique Colipí de la capital de Atacama, donde está emplazada la estatua de la Paz. Desde ahí, escoltado por funcionarios de Carabineros se dirigió hasta la Ruta 5 Norte para avanzar hacia la Región Metropolitana.

De esta forma el hombre imita la cruzada que protagonizó Camila Gómez, madre de Tomás Ross, quien caminó desde Ancud a Santiago para buscar fananciamiento para el remedio contra la distrogia Muscular de Duchenne, cuyo costo es de 3.500 millones de pesos, meta que logró.

En este caso Fabián busca ayuda para enfrentar el gloma de alto grado que afecta a Megan: necesita 150 millones de pesos para llevar a la niña a Estados Unidos y costear allá el tratamiento que podría salvarle la vida.

El papá de la niña explicó a radio Nostálgica que "lamentablemente en Chile no existe cura pero existen estudios médicos que se hacen en Miami, Estados Unidos, que ha mostrado buenos resultados. Es el mismo tipo de cáncer que tuvo el hijo de Cecilia Bolocco y con plata se puede sanar. Recurro a la caminata porque he hecho muchas campañas solidarias como completadas y bingos pero no alcanza con lo que he recolectado".

Se puede aportar a esta campaña en la página de Instagram @luchandoconmegan.