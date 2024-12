Corte de Coyhaique confirmó condena contra traficante de drogas

La Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó la condena por tráfico de drogas contra Cristhian Andrés Sandoval Vidal al rechazar el recurso de nulidad que buscaba dejar sin efecto la pena de cinco años y un día de presidio efectivo dictada en primera instancia.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, definida por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique.

"Conforme a todo lo manifestado, estima esta Corte que no concurren los elementos necesarios para hacer lugar a la pretensión de la defensa del condenado, ya que si bien, existe un reproche en relación con los criterios expresados en el fallo, en lo tocante a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, no constituyen al día de hoy instituciones pacíficas en sede judicial, existiendo posiciones encontradas, dependiendo del tribunal de donde emane la decisión; ello per se, no habilita a alzarse con un recurso de nulidad", sostiene el fallo.

Por tanto, "se rechaza, sin costas, el recurso de nulidad deducido por el defensor privado en contra de la sentencia dictada con fecha 23 de septiembre de 2024, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, en cuanto por ella se condenó al acusado Cristhian Andrés Sandoval Vidal, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y multa de 12 Unidades Tributarias Mensuales, en su calidad de autor de un delito de tráfico ilícito de drogas cometido el día 14 de diciembre de 2023, en la comuna de Aysén".