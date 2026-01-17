Puerto Aysén: Tesorera de curso es acusada de robar millonaria suma destinada a gira de estudios

Una mujer de 38 años que ejercía como tesorera de curso en un colegio de la comuna de Puerto Aysén (Región de Aysén), fue detenida por un presunto robo de cinco millones de pesos.

La aprehensión fue efectuada por la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, cuyo jefe, el subprefecto Claudio Reyes, señaló que la suma "correspondía a todas las cuotas que pagaron los apoderados con la finalidad de salir de gira de estudios".

De acuerdo con el detective, en un principio, la mujer llegó a un entendimiento con las víctimas para devolver el dinero, pero no cumplió el trato. Tras ello, "se acogió la denuncia y se remitieron los antecedentes al Ministerio Público, quien emitió una orden de investigar a la PDI", precisó.

"Tras realizar diversas diligencias, se le pudo imputar el delito a la persona antes indicada", que fue detenida el jueves tras la orden emitida por el Tribunal de Garantía de Puerto Aysén, agregó Reyes.

Con todo, la mujer quedó apercibida tras su detención, ya que en la audiencia de formalización volvió a acordar con los afectados pagar una parte del monto apropiado a más tardar el mes de marzo.

Sin embargo, si la presunta responsable vuelve a incumplir el acuerdo, se realizará un juicio oral en su contra.