La Serena: Polémica por obras inmobiliarias cerca de un humedal no reconocido

Polémica ha generado el inicio de trabajos para la construcción de un proyecto inmobiliario en un sector cercano a la desembocadura del Río Elqui, en la comuna de La Serena: vecinos acusan la destrucción de un humedal.

En el lugar se levantarán dos torres con 297 departamentos del proyecto "Condominio Ipanema", de la empresa Inmobiliaria ISiete. Según el concejal Félix Velasco (DC), la infraestructura ocupa densidades y constructibilidad del Plan Regulador del 2004, no de la normativa actual.

Cristián Sayes, gerente corporativo de ISiete, responde que "cuando se hizo el (nuevo) plan regulador, incorporó esta zona. El concejal (Félix) Velasco, que estaba en el antiguo Concejo Municipal, votó a favor del nuevo Plan Regulador que permite desarrollo inmobiliario en esa zona...".

"El mismo concejal Velasco, que hoy está reclamando, votó a favor el plan regulador, que cambia la densidad, pero se puede construir... Si tú levantas una casa o un edificio, puedes construir. El plan regulador te lo permite", asegura Sayes

El aludido edil confirmó haber estado en la votación que aprobó el nuevo plan regulador de La Serena, el 20 de diciembre pasado, donde acogió las solicitudes de diferentes organizaciones ambientalistas que se referían a la protección del Río Elqui y el humedal urbano.

"Yo voté en contra de la propuesta del plan regulador que hablaba de bajar la densidad en este sector de 900 a 450 personas por kilómetro cuadrado, y de 14 pisos a sólo cinco. Yo voté en contra de esa propuesta, tengo los audios y los voy a mostrar y señalar sobre todo la necesidad de cuidar y proteger este entorno", dijo Velasco.

HUMEDAL URBANO POR OFICIO

La senadora Adriana Muñoz (PPD), indicó que la zona de la desembocadura del Río Elqui, al no ser un sector protegido, sí podría declararse como un humedal urbano por oficio, y eso se lo solicitó a la ministra de Medio Ambiente, Claudia Schmidt.

"Hace poco entró en vigencia la Ley n°21.202, que establece la protección de los humedales urbanos, y para ser protegidos deben estar declarados como tales. Es por eso que le solicité a la ministra de Medio Ambiente que considere declarar de oficio como humedal urbano el humedal del Río Elqui, que hoy está siendo amenazado", señaló la legisladora.

Muñoz agregó que lo que está ocurriendo en la comuna de La Serena responde a que no hay planificación territorial que indique los lugares donde se pueden construir viviendas.

"No es posible que las inmobiliarias construyan en cualquier lugar, que no exista una planificación, una ubicación donde están sitios a resguardar; que si bien es cierto el humedal de la desembocadura del Río Elqui no está hoy protegido, no haya sido considerado humedal urbano, sí todo el mundo sabe que ahí hay un humedal", explicó la ex presidenta del Senado.

INMOBILIARIA NO DETENDRÁ LOS TRABAJOS

Pese a la polémica que han generado los trabajos en las cercanías de la desembocadura del Río Elqui y el anuncio de solicitud de declarar la zona como humedal urbano por oficio, el gerente corporativo de la ISiete confirmó que las obras no se detendrán.

"A nosotros nos exigen cumplir los tiempos el Serviu. Nos enfrentamos a una situación muy compleja si no lo hacemos... Pretendemos continuar; nosotros nos juntamos, conversamos y dialogamos con los vecinos, pero hay un grupo que quiere desinformar y lo que haremos es mostrarles las condiciones en las que está el terreno al interior de la propiedad y lo que será a futuro", apuntó Cristian Sayes.

"Algunos vecinos dicen que esto es de todos, pero lamentablemente es un terreno privado. Llegó una persona y lo vendió. Llegó otra persona y lo compró. Así hasta que llegamos nosotros. Hoy día, en estricto rigor, si no voy a desarrollar ningún proyecto voy a cerrar el terreno y quedará igual”, concluyó el representante de la inmobiliaria ISiete.

ZONA URBANA APROBADA POR EL MINVU

En tanto, el municipio de La Serena, a través de una declaración pública señaló que "los terrenos sobre los que se construye el proyecto inmobiliario lpanema es zona urbana aprobada por el Minvu en el antiguo y nuevo Plan Regulador Comunal, con ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental".

"Donde no se indicó ninguna zona legalmente protegida de valor ambiental en la desembocadura del Río Elqui. En razón de lo anterior y previo a las autorizaciones respectivas de las demás instituciones con competencia en la materia, como municipio otorgamos el permiso que nos corresponde, cumpliendo con lo establecido por la ley vigente", dice la declaración.