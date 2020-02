Atentado deja seis máquinas forestales y un camión destruido en Temuco

Seis máquinas forestales y un camión destruido dejó un atentado incendiario en un predio del sector Pumalal en Temuco, región de La Araucanía.

"A las 02:00 de la madrugada desconocidos ingresaron al predio El Arrejón, propiedad de Forestal Mininco, quemando seis máquinas forestales y un camión" indicó el subcomisario de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) de la PDI, Danilo Burgos

El subcomisario agregó que "hasta el momento se ha encontrado un lienzo adjudicatario de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y evidencia balística".

El Ministerio Público ordenó que los peritajes fueran realizados por personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI (Lacrim).

"El Gobierno nos tiene abandonado"

El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, aseguró que en la zona se sienten "abandonados" por el Gobierno.

"Esto viene a reafirmar que el Gobierno nos tiene abandonado, ahora parece que el problema es solo Santiago y no existen las regiones (...) no conocemos al ministro Blumel y al Presidente (Piñera) no habla sobre este tema y es algo que sucede todo los días".

"Se están quemando las fuentes de trabajo, las regiones, creemos que necesitamos el apoyo del Estado, principalmente de este Gobierno", cerró.