Gobernador Luciano Rivas y violencia en La Araucanía: "El Gobierno no ha estado a la altura"

El gobernador electo por la Región de La Araucanía, Luciano Rivas, aseguró este martes en Cooperativa que el Gobierno "no ha estado a la altura" en enfrentar los problemas de la región durante estos años de mandato, sobre todo en materia de violencia, que -según detalló- ya "no se resiste" en algunos sectores.

"Desde el punto de vista de la violencia, del terrorismo que hay en algunas zonas de La Araucanía, donde hemos tenido asesinatos de carabineros, han muerto agricultores, han muerto comuneros, es un clima de violencia que La Araucanía en muchas zonas no lo resiste", afirmó el úncio gobernador oficialista en diálogo con Lo Que Queda Del Día.

Ante esto, el nuevo líder regional detalló que su evaluación, con una importante mirada del sector gremial, es que "hay un gobierno que no ha estado a la altura de enfrentar este conflicto", aunque afirmó que esto es un problema más de Estado.

"Si bien el Ejecutivo no ha llegado en la forma que tiene que llegar para enfrentar la violencia; por otra parte, no olvidemos que tenemos nueve leyes en el Parlamento que no se han discutido y que pueden ayudar también a la forma de investigar, de enfrentar esto por parte de las policías y de la Fiscalía; y un Poder Judicial que tiene menos del 1 o el 2 por ciento de detenidos de los atentados", indicó el gobernador de La Araucanía.

Por otra parte, aseguró que el Estado no ha podido llegar con políticas públicas necesarias en algunos sectores de La Araucanía, en los que acusó que hay una "desconexión nacional".

"Nuestra Araucanía tiene un problema de probreza rural, que es mapuche y no mapuche -especialmente en zonas como la provincia de Malleco-, donde el Estado no llega y que ha sido lento, donde tenemos 19 mil familias que todavía dependen de camiones aljibes para tener agua, donde la conectividad de estas regiones es el 50 por ciento de la desconexión nacional", alertó Rivas.

Atribuciones del gobierno regional

El nuevo gobernador regional destacó que con este puesto "por primera vez vamos a tener una autoridad que dure cuatro años", en el que se podrá liderar planes en las diferentes comunas y algunas atribuciones, aunque descartó que entre ellas esté la organización o coordinación de las policías.

"Hay planes de financiamiento que van desde el Gobierno regional, hay financiamiento también para trabajar con las policías, tecnología y un montón de cosas, pero no olvidemos que hay algo que el gobernador regional va a tener, que será un respaldo ciudadano", puntualizó a Cooperativa.

En esta línea, señaló que al ser único puesto -además del presidente- que se le pidió un programa de gobierno, tiene "la obligación de golpear en la mesa y exigir mayor seguridad para poder llevar a cabo estos programas".