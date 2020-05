Hortaliceras mapuche de Temuco rechazaron ser trasladadas a Feria Pinto

Hortaliceras mapuche de Temuco rechazaron ser trasladadas a uno de los bandejones de la tradicional Feria Pinto.

El gobernador de la provincia de Cautín, Richard Caifal, se reunió este lunes con representantes de las hortaliceras mapuche de Temuco y propuso trasladarlas desde las calles del centro de la capital de La Araucanía.

A estas mujeres se les prohíbe vender sus artículos en el centro de la ciudad debido a la existencia de una ordenanza municipal firmada por el alcalde Miguel Becker, que busca erradicar el comercio ambulante en las calles de la comuna.

Caifal detalló que "se les ha hecho llegar a las hortaliceras la propuesta que los alcaldes de Temuco, Padre Las Casas, Vilcún y Freire han elaborado para ellas, entras las que se encuentran 26 puestos de comercialización en el bandejón 7 de la feria libre".

De acuerdo con la autoridad provincial, la propuesta también incluye "opciones de comercialización y sus respectivos puestos en el denominado 'Puerto Seco' de la feria libre, donde los alcaldes se comprometen a asumir los costos o gastos de suministro o administración".

En su mayoría las hortaliceras no están de acuerdo con abandonar las calles en que históricamente se instalan, por lo que abandonaron la reunión encabezada por el gobernador provincial y dijeron que continuarán vendiendo sus hortalizas en el centro de Temuco.

Yolanda Llanquitur, una de las representantes de la organización de mujeres vendedoras, indicó que " hace diez años que nos prometieron lo mismo, de qué propuesta están hablando, ya no creemos esas cosas, hemos sido enfáticas, nosotras queremos trabajar en el centro de Temuco".

"Seguimos tal como estábamos diez años atrás, no hay ninguna propuesta interesante, no sé hasta donde vamos a llegar, nosotras no aceptaremos ser erradicadas y seguiremos en el centro", puntualizó la dirigenta mapuche.

Cabe señalar que hay varias organizaciones sociales que han manifestado su rechazo a la ordenanza del alcalde Miguel Becker de erradicar a las mujeres, que tradicionalmente, han vendido en el centro de la capital de La Araucanía.