Moreno: Muchas comunidades mapuche quieren volver a conversar

El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, llegará este martes nuevamente a la Región de La Araucanía para desplegar una intensa agenda durante 36 horas.

En entrevista con el diario La Tercera, el jefe de la cartera destacó que hay muchas comunidades que quieren volver a conversar.

"No hay manera de resolver esto si no trabajamos en conjunto; eso es lo que la gente está diciendo. No hemos podido seguir avanzando durante estos días y hemos visto atentados y que la violencia se ha recrudecido", destacó.

Ante la consulta de cómo espera recomponer el diálogo, Moreno destacó que "las mismas personas o grupos que se me han mencionado, como la CAM, quisieran reiniciar el diálogo"

"Hay muchas personas y comunidades mapuche que quieren volver a conversar. Ha habido mucho temor en base a lo que ha sucedido en este tiempo, que es necesario vencer. Y hay muestras sociales que alientan sobre el futuro", agregó.

En esa misma línea, el ministro aseguró, por ejemplo, que el mismo dolor y la tristeza de la familia del comunero Camilo Catrillanca y la comunidad de Temucuicui, "nos dice que la gente valora estar sin violencia".

Reunión con familia de Catrillanca

Esta es la segunda visita del ministro de Desarrollo Social a la zona tras la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, que ha intensificado la tensión en la zona.

En ese sentido, Moreno aseguró que no descarta una reunión con la familia del joven, aunque agregó que "no depende de mí. Uno tiene que respetar los tiempos de la familia y depende de ellos. No se trata de mandar embajadores"

"El interés de dialogar y trabajar es con todos. Depende de las personas los caminos que toman. Los que quieran caminar por el diálogo, bienvenidos sean. Todos aquellos que estén con la violencia, naturalmente, no pueden estar en nuestro camino", agregó.

Además, Moreno destacó que desde que asumió el Gobierno de Sebastián Piñera, la situación de la Región en materia económica ha mejorado y aseguró que "este año la inversión está creciendo. El crecimiento del producto de la región es más alto que en el resto del país. Estamos creando incentivos a la inversión privada".

Pero, dice, hay que disminuir la violencia en la zona: "No solamente queda el dolor de las víctimas, sino la destrucción que se produce hacia delante, cuando las personas no quieren trabajar ni invertir en lugares donde hay violencia".