Región de La Araucanía

Mujer es detenida con tres kilos y medio de cocaína en Angol

Cooperativa.cl
Una mujer fue detenida en Angol por infracción a la Ley 20.000, al descubrirse en su domicilio un laboratorio clandestino para la elaboración, dosificación y venta de drogas, además de tres kilos y medio de cocaína base, que eran comercializadas en la provincia de Malleco.

Según informó el subprefecto Cristian Gueda, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Angol, se ejecutaron dos órdenes de entrada y registro en inmuebles asociados a la imputada, encontrándola en uno de ellos con cocaína, además de diversos elementos utilizados para la preparación de sustancias ilícitas.

La mujer será formalizada durante esta jornada en el Juzgado de Garantía de Angol.

