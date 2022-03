Primos Tralcal, condenados por el caso Luchsinger-Mackay, concretaron su salida dominical

Los primos José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, ambos condenados a 18 años de presidio por el delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, concretaron sus beneficios extracarcelarios de salida dominical a primera hora de esta jornada.

Esto luego de una decisión definida por el Consejo Técnico de Gendarmería de Chile, la cual fue dada a conocer este miércoles, que comprende los beneficios de salida dominical y salida trimestral.

Los Tralcal, de esta manera, cerca de las 07:00 de la mañana abandonaron el Centro de Educación y Trabajo (CET) de la comuna de Victoria, en la Región de La Araucanía, y deberán retornar a eso de las 22:00 horas.

[Fotos] #CooperativaRegiones La salida de prisión de los condenados por el crimen del matrimonio Luchsinger: https://t.co/Ht0S2XdfnM pic.twitter.com/3wllGAF0Ag — Cooperativa (@Cooperativa) March 27, 2022

Ante los cuestionamientos por un posible no retorno al penal de los imputados, la abogada defensora de Luis Tralcal, Karina Riquelme, expresó que "ellos siempre han estado en la posibilidad de fugarse, porque se encuentran en un Centro de Educación y Trabajo, un centro completamente abierto. Si usted va a verlo, él lo recibe en la puerta, no hay ningún guardia, él trabaja a más de 1.500 metros de la seguridad de Gendarmería y a 200 metros de la carretera. Si la decisión de ellos fuera fugarse, lo hubieran realizado; ellos no lo han realizado porque lo que están haciendo es cumplir con su pena".

"No existe ningún antecedente que diga que ellos dentro de este tiempo de cumplimiento de pena, de su buena conducta, vayan a faltar a los beneficios que se le han entregado", agregó.

"SEÑAL MUY NEGATIVA", DICE LA FAMILIA

Ewald Luchsinger, sobrino de las víctimas, se sumó a las críticas que generó esta situación y aseguró que es "una señal muy negativa para todo un sistema, vemos que la impunidad se ha hecho presente nuevamente, de hecho se logran beneficios carcelarios cuando ellos estaban -incluso- en huelga de hambre", haciendo referencia a la medida que mantuvieron los primos desde el 2 de marzo pasado, hasta el miércoles pasado.

"Sería muy interesante conocer qué es lo que dice el informe de Gendarmería al respecto, entendemos que es confidencial, pero sería muy bueno que esto certificara dado la importancia de lo que está ocurriendo", acotó.

GOBIERNO DICE QUE SI HAY CUESTIONAMIENTOS, QUE SE FISCALICE

Desde el Congreso, el diputado Miguel Mellado (RN) también criticó los beneficios otorgardos por Gendarmería y aseguró que "el Gobierno presionó para que a las 14:00 horas se juntaran en Victoria para tender una sesión para ver si efectivamente cumplían o no, es más: la psicóloga de Gendarmería fue amenazada por comunidades para que no cumpliera su función, y en vez de proteger Gendarmería a su psicóloga, la separó del cargo".

En respuesta a lo anterior, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salió al paso y sostuvo que "quienes piensan que no se cumplieron los criterios que establece la ley para entregar beneficios carcelarios a los primos Tralcal, en una democracia tienen una serie de instancias de fiscalización".

Además, apuntó que la oposición ya citó a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, donde "se darán todos los antecedentes para poder transparentar los criterios", añadió Monsalve.