Sujetos balearon camión forestal en la provincia de Malleco

Sujetos desconocidos atacaron a balazos un camión que se dedicaba a los trabajos forestales en la provincia de Malleco.

Este hecho, que no dejó ningún herido, se suma a los hechos de violencia que han ocurrido esta semana en la misma ruta, con el incendio de dos camionetas, una casa, un galpón y maquinaria en la comuna de Lumaco.

El gobernador subrogante de Malleco, Patricio Sáenz, detalló que el hecho ocurrió en "la ruta Collipulli-Angol. Gracias al patrullaje periódico de Carabineros en la zona, se logró repeler el ataque sin que hubiera consecuencias que lamentar".

"Rechazamos este tipo de actos, que en este caso colocó en riesgo la vida de trabajadores que operaban dicha maquinaria -lamentó- Nada justifica este cobarde ataque, que lo único que hace es colocar la vida de personas inocentes", agregó Sáenz.

"Con Carabineros estamos coordinando acciones en la zona, para seguir previniendo este tipo de hechos violentos", cerró la autoridad.

Mientras que se investiga el baleo la noche de viernes en un domicilio de una hija de un agricultor de la zona, en la comuna de Ercilla.

La subinspectora Sandra Benavides de la PDI detalló que "por los hechos ocurridos el día de ayer, a eso de las 20:35 horas, instante en el cual, mientras la víctima ingresaba al domicilio, observa pasar una camioneta por el lugar, de la cual efectúan tres disparos hacia su vehículo. Al trabajo del sitio del suceso, se logró observar dos impactos de proyectil único en la pared de una bodega y un trozo metálico"

Diputado RN: El Gobierno sigue demostrando que le ha temblado la mano

Por su parte, el diputado Jorge Rathberg (RN) sostuvo que "con los ataques incendiarios registrados en las últimas horas, y de manera paralela en distintos puntos de Malleco, el Gobierno lamentablemente sigue demostrando que le ha temblado la mano para detener la violencia en la zona".

"No ha exigido resultados a la Fiscalía, no ha exigido resultados en los procedimientos y hoy día el Gobierno no le ha exigido resultados, que es lo que la ciudadanía pide a gritos", añadió el congresista.