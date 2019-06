Suspendieron búsqueda de docente extraviado en Parque Conguillío

El Sistema de Protección Civil de La Araucanía suspendió la búsqueda del profesor extraviado en el parque Conguillío luego de tres semanas de rastreos.

Se trata del docente de Agronomía de la Universidad Austral de Valdivia, Eduardo Von Bennewitz, quien ingresó al parque la tarde del 25 de mayo sin que se conozca su paradero.

La directora regional de la Onemi en La Araucanía, Janet Medrano, informó que las labores de búsqueda fueron infructuosas tras tres semanas en el parque y volcán del sector, por lo que ya no seguirán en esas tareas.

Medrano agregó que, "lamentablemente no encontramos ninguna pista que nos permitiera ubicarlo, se ha determinado que ya no hay más gestiones que se puedan realizar, queda radicado en gestiones que pueda hacer ahora el Ministerio Público y los familiares de manera particular".

En la búsqueda, que se extendió por más de 20 días, trabajaron Onemi, el Ejército, Socorro Andino, personal de la Municipalidad de Curacautín, Bomberos y brigadistas de Conaf, además de apoyo aéreo, todo lo cual no arrojó los resultados que se esperaban.

Ahora los familiares y el Ministerio Público podrían iniciar otras acciones de búsqueda, aunque las condiciones climáticas y el tiempo transcurrido hacen más difíciles el trabajo, más aún con nieve y presencia de viento blanco en los faldeos del volcán y en los cerros más altos del parque.