Aún no hay detenidos por el mayor decomiso de marihuana de la Región de Los Lagos

A tres días del mayor decomiso de marihuana en la Región de Los Lagos, con 7.066 plantas que se encontraron en un predio de la comuna de Fresia, más ocho kilos de la misma hierba procesada, lista para su comercialización, aún no hay detenidos respecto del caso.

El prefecto de Carabineros de Llanquihue, coronel Mauricio Santander, dijo que "no se puede evidenciar si va a haber o no detenidos en este caso", agregando que "no se puede entregar mayores antecedentes del caso, por la investigación".

Al ser consultado si va a haber o no detenidos en este caso, el uniformado explicó que "no sé si van a haber o no detenidos dentro de las próximas horas. Eso es parte de la investigación".

El avalúo de la plantación decomisada asciende a unos 10 millones de dólares y de haber sido cosechada habría significado el ingreso de más de dos millones de dosis al mercado informal.