Buscan a seis personas desaparecidas tras hundimiento de una embarcación en Los Lagos

Seis personas están desaparecidas tras el hundimiento de la embarcación Koñimo I en el Estuario de Reloncaví, en la Región de Los Lagos.

La Armada de Chile realiza labores de búsqueda en el Estuario de Reloncaví, en la Región de Los Lagos, tras el hundimiento de la embarcación ocurrido durante la madrugada.

El sargento primero litoral de la Capitanía Marítima de Cochamó, Rodrigo Sánchez, informó que dos de los tripulantes ya fueron trasladados a centros de salud, mientras continúan las labores para dar con el paradero de los otros seis ocupantes del navío.

"Al momento nos encontramos realizando labores de búsqueda de personal desaparecido, mediante unidades dependientes de la Gobernación Marítima de Puerto Montt", señaló.

El operativo se desarrolla de manera coordinada entre la Gobernación Marítima y las Capitanías de Puerto de Cochamó y Puerto Montt, y cuenta con el apoyo de aeronaves y buzos especializados.