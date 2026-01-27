Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.0°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Los Lagos
Tópicos: País | Región de Los Lagos

Buscan a seis personas desaparecidas tras hundimiento de una embarcación en Los Lagos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Dos de los tripulantes fueron rescatados con vida, mientras continúan las labores para dar con otras seis personas en el Estuario de Reloncaví.

Buscan a seis personas desaparecidas tras hundimiento de una embarcación en Los Lagos
 Armada
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Seis personas están desaparecidas tras el hundimiento de la embarcación Koñimo I en el Estuario de Reloncaví, en la Región de Los Lagos.

La Armada de Chile realiza labores de búsqueda en el Estuario de Reloncaví, en la Región de Los Lagos, tras el hundimiento de la embarcación ocurrido durante la madrugada.

El sargento primero litoral de la Capitanía Marítima de Cochamó, Rodrigo Sánchez, informó que dos de los tripulantes ya fueron trasladados a centros de salud, mientras continúan las labores para dar con el paradero de los otros seis ocupantes del navío.

"Al momento nos encontramos realizando labores de búsqueda de personal desaparecido, mediante unidades dependientes de la Gobernación Marítima de Puerto Montt", señaló.

El operativo se desarrolla de manera coordinada entre la Gobernación Marítima y las Capitanías de Puerto de Cochamó y Puerto Montt, y cuenta con el apoyo de aeronaves y buzos especializados.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada