Colo Colo bajó la alternativa de fichar a Pablo Aránguiz

Colo Colo no seguirá en la búsqueda de adquirir al delantero de Unión Española Pablo Aránguíz.

Según informó Cooperativa Deportes, el motivo por el cual el cuadro "albo" descartó el fichaje del atacante nacional, fue por la lesión que sufrió el jugador en el menisco de su rodilla el 30 de noviembre de 2025, cuando el elenco hispano perdió la categoría, además de su elevado precio.

El futbolista está bien valorado por el club de Independencia y tiene contrato hasta diciembre de 2026.

Otros nombres que tiene en carpeta el "Cacique" son el volante chileno Diego Valdés, que actualmente milita en Vélez Sarsfield, Lucas Pastrán, que, está a un paso de transformarse en jugador "albo" luego del acuerdo con Belgrano de Córdoba, club dueño de su pase.

También asoman como opción, el delantero de América, Víctor Dávila, para reemplazar a Lucas Cepeda, y el arquero suplente de Universitario de Lima y formado en Universidad Católica, Miguel Vargas, para competir con Fernando de Paul la titularidad en el arco de Colo Colo.