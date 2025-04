Habla joven que sobrevivió 6 días en Valle de Cochamó: Pensé que no iba a despertar

Javiera Coña, la joven de 29 años que logró sobrevivir durante cinco noches y seis días en el Valle de Cochamó, en la Región de Los Lagos, se refirió por primera vez a las situaciones que se tuvo que enfrentar antes de ser encontrada.

En conversación con 24 Horas, la joven recordó que junto a una amiga "vinimos a hacer los senderos. Mi amiga lo había hecho, lo quería repetir y yo le dije 'dale, vamos'".

Sin embargo, pasado las 18:30 horas decidieron separarse porque estaba oscureciendo y su amiga iba a un ritmo más rápido, ya que estaba acostumbrada a ir con las mochilas. "Me fui quedando atrás, estaba más cansada, me dolía los hombros y con la lluvia era peor. Seguí caminando y ya no había un camino marcado", contó Javiera.

"Entré en desesperación, pero 5 minutos. Dije 'tengo que buscar dónde pasar la noche', porque ya eran las 8 de la noche", comentó la joven que pasaba sus días caminando sin rumbo a fin de encontrar algún camino marcado por la gente.

"Todos los días me despertaba a las 7 de la mañana y me movía. Dividí la comida después de los dos días. Lo mismo con el agua. El sábado, que fue mi último día acá en el bosque, me dormí pensando en que a lo mejor no iba a despertar, porque ya estaba tan mojada que no paraba de tiritar. Tenía las manos bancas, los pies blancos, y dije 'no voy a sobrevivir'", recordó.

La joven aseguró que su equipamiento fue lo que "hizo la diferencia" entre la vida y la muerte. "La colchoneta, mi saco de dormir, las primeras capas y mi ropa de cambio. Si no, no hubiera sobrevivido tantos días", concluyó.