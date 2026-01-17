Identifican a pareja por millonarios rayados en Puerto Montt: Enfrentarán a la justicia en marzo

Luego de una querella presentada en agosto pasado por parte de la Unidad Penal Municipal (UPM), las diligencias realizadas por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt, por instrucción de la Fiscalía, permitieron identificar a dos personas como los autores de rayados en distintos lugares de la ciudad.

Se trata de una mujer y un hombre, ambos con domicilio fuera de la comuna, quienes serían responsables de daños en, al menos, 86 inmuebles del Barrio Puerto y otros sectores de la capital regional, con afectación a bienes municipales, de otros organismos públicos y de instituciones privadas.

Los imputados deberán enfrentar a la justicia en una audiencia de formalización que está fijada para marzo próximo. Se estima que el avalúo total de los perjuicios asciende a cerca de 10 millones de pesos.

Se les atribuyen daños en al menos 86 propiedades, incluyendo edificios públicos y privados de la capital regional. (FOTO: Cedida)

"Todos saben que en Puerto Montt tenemos tolerancia cero con los rayados. Hemos logrado de manera inédita condenar a más de ocho personas que han vandalizado diferentes sectores de nuestra ciudad. Y hoy tenemos buenas noticias, ya que (...) logramos identificar a dos personas, una pareja que hizo más de 80 rayados en diferentes sectores de nuestra ciudad, por daños cercanos a los 10 millones de pesos", comentó el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt.

El jefe comunal recordó que en dos casos la Justicia determinó que los responsables pintaran los sectores que habían rayado. Y que en otros los imputados debieron pagar hasta 500 mil pesos por los daños causados.