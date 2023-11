Los Lagos: Detectan algas nocivas en 13 centros de cultivo de salmones

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) de la Región de Los Lagos informó que 13 centros de cultivos de salmones, pertenecientes al sector del Estuario de Reloncaví, reportaron la activación del plan de contingencia de Floraciones Algales Nocivas ante la presencia de la microalga Thalassiosira pseudonana en niveles considerados mortales para los peces.

Posteriormente, siete de los centros activaron también su plan de contingencia por mortalidad masiva, asociada a la presencia de las mencionadas microalgas.

No obstante, un análisis realizado por Sernapesca frente a los últimos eventos concluyó que sólo dos centros están en dicha condición, ya que los otros cinco no corresponden a eventos de mortalidad masiva por magnitud y manejo ya reportado.

"Nos encontramos monitoreando y fiscalizando de manera presencial, remota y documental el cumplimiento de los planes de contingencia de cada uno de los centros de cultivo afectados, de manera coordinada con las instituciones que componen el Comité Interinstitucional de Contingencia Ambiental de la región", explicó Cristián Hudson, director regional de Sernapesca en Los Lagos.

"Hasta el minuto, la situación se está abordando normalmente mediante las capacidades que disponen los titulares de los centros afectados para enfrentar este tipo de eventos. Como Sernapesca mantendremos la vigilancia hasta el cierre de la contingencia", agregó Hudson.

La repartición aclaró que esta floración de algas no corresponde a la denominada "marea roja" y por lo tanto, no hay afectación de moluscos bivalvos ni tampoco de otros peces. Y si bien esta tendencia no es consecuencia directa del Fenómeno del Niño, ha advertido desde septiembre el posible impacto que dicha floración puede generar en la zona.

La semana pasada, el Sernapesca publicó la prealerta acuícola, que establece medidas excepcionales ante posibles eventos de mortalidades masivas de salmones generadas por floraciones algales nocivas.