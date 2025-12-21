Religioso mexicano fue expulsado de Chile por quebrantar condena por abuso sexual

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI de Puerto Montt concretaron la expulsión administrativa de un religioso mexicano, por el delito de quebrantamiento de condena, luego de incumplir una inhabilitación impuesta tras haber sido condenado en 2019 por abuso sexual de un menor de 14 años.

El sujeto, de 36 años, residía desde hace algunos años en Puerto Montt y se encontraba inhabilitado de por vida para ejercer cargos, profesiones u oficios que implicaran una relación directa y habitual con niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, se detectó que continuó desarrollando actividades religiosas con presencia de menores, lo que motivó una nueva condena por quebrantamiento de condena.

Ante estos antecedentes, el Servicio Nacional de Migraciones emitió una orden de expulsión administrativa en su contra.

El comisario Mario Gutiérrez, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Puerto Montt, detalló que "el religioso fue ubicado y detenido en el sector de Pelluhuín, para luego ser trasladado a Santiago, donde se concretó su expulsión del territorio nacional con destino a México".