Tópicos: País | Región de Los Ríos

En prisión preventiva quedaron dos extranjeros por violento secuestro en Los Muermos

Redacción Cooperativa

Los imputados fueron formalizados por mantener retenidas a dos adultas y amenazarlas con armas de fuego.

El tribunal fijó un plazo de 100 días para la investigación.

En prisión preventiva quedaron dos extranjeros por violento secuestro en Los Muermos
 ATON (referencial)
Dos extranjeros quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados como autores de los delitos de secuestro, amenazas y tenencia ilegal de armas y municiones, en un hecho ocurrido en la comuna de Los Muermos, en la Región de Los Lagos.

La detención se concretó luego de una denuncia telefónica realizada por un testigo, que alertó a Carabineros sobre una situación en que dos mujeres estaban siendo secuestradas. Personal de la Subcomisaría de Los Muermos concurrió de inmediato al lugar, donde constató que ambas víctimas se encontraban privadas de libertad y bajo intimidación con armas de fuego.

La mayor Pamela Sandoval, jefa de la Tercera Comisaría de Maullín, informó que "en el procedimiento se logró la detención de dos hombres mayores de edad, de nacionalidad extranjera, además de la incautación de armamento, municiones y armas blancas".

Ambos imputados fueron ingresados al complejo penitenciario de Alto Bonito, en Puerto Montt, y el tribunal fijó un plazo de investigación de 100 días, periodo en el cual el Ministerio Público realizarán diligencias para reunir antecedentes sobre la situación.

